Пермякам раздают миллионные гранты на развитие туризма в регионе

На хорошем пляже неплохо и зимой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Минтуризма Пермского края объявило о старте приема заявок на денежные гранты. Предприниматели, которые захотят развивать в регионе туристические маршруты или места отдыха, могут получить более 10 миллионов рублей на свои проекты. Больше всего министерство готово дать на обустройство пляжей и спортивных зон отдыха.

«Гранты предоставляются на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проектов на территории Пермского края: обустройство пляжа; приобретение оборудования, предназначенного для обеспечения туристской деятельности и расширения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; обустройство детских и спортивных зон отдыха; создание пунктов общественного питания», — сообщается на сайте минтуризма Прикамья. На подобные проекты предусмотрены гранты до 10 млн рублей, но софинансирование автора идеи должно составлять не менее 50% от суммы гранта.

До пяти миллионов рублей можно получить на проекты, связанные с развитием национального туристского маршрута «Необычайные истории земли пермской». Он проходит по территории Перми и Кунгурского округа Пермского края. Здесь власти заинтересованы в создании системы навигации маршрута, обустройстве туристских информационных центров и туалетов.

Ранее URA.RU рассказывало, что минтуризма выделяет гранты на создание в регионе кемпингов для туристов. Получить от государства на свой проект можно 4,8 млн рублей.