Резников заявил, что Украина выполняет миссию НАТО

28 апреля 2023 в 08:39 Размер текста - 17 +

Перед Украиной стоит цель создания мощной армии, заявил Алексей Резников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина выполняет миссию НАТО по противостоянию России и созданию мощной армии для этих целей. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя запуск платформы BRAVE1 для разработчиков военных технологий. «Благодаря запуску BRAVE1 мы выполняем миссию НАТО по созданию мощной армии на Украине для противостояния России», — передает слова Резникова украинская газета Kyiv Post. На открытии платформы BRAVE1 было отмечено, что она позволит объединить глобальный технологический опыт и придать импульс развитию проектов в военной сфере. Увеличение производства военной техники и вооружения является стратегической целью данной платформы, заключили на мероприятии посвященной ее запуску. Ранее бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что у Запада есть единственное требование к Украине, которое она призвана выполнять. Оно заключается в представлении источника живой силы и беспрерывной отправке военных в зону спецоперации. Также бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен напомнил о главной цели НАТО, которая заключается в противостоянии России. Политолог, председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов отметил, что украинское руководство, занятое выполнением миссии НАТО, разрушает государственность Украины, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина выполняет миссию НАТО по противостоянию России и созданию мощной армии для этих целей. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя запуск платформы BRAVE1 для разработчиков военных технологий. «Благодаря запуску BRAVE1 мы выполняем миссию НАТО по созданию мощной армии на Украине для противостояния России», — передает слова Резникова украинская газета Kyiv Post. На открытии платформы BRAVE1 было отмечено, что она позволит объединить глобальный технологический опыт и придать импульс развитию проектов в военной сфере. Увеличение производства военной техники и вооружения является стратегической целью данной платформы, заключили на мероприятии посвященной ее запуску. Ранее бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что у Запада есть единственное требование к Украине, которое она призвана выполнять. Оно заключается в представлении источника живой силы и беспрерывной отправке военных в зону спецоперации. Также бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен напомнил о главной цели НАТО, которая заключается в противостоянии России. Политолог, председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов отметил, что украинское руководство, занятое выполнением миссии НАТО, разрушает государственность Украины, передает Life.