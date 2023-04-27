27 апреля 2023

Власти раскрыли, кто выступит на главном фестивале Тюменской области

Леонид Агутин и Игорь Бутман выступят на фестивале «Лето в Тобольском Кремле»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, агутин леонид
Музыкант выступит в Тобольске в канун своего дня рождения Фото:

На фестивале «Лето в Тобольском Кремле» выступят певец Леонид Агутин и саксофонист Игорь Бутман. Об этом во время пресс-конференции Тюменского концертно-театрального объединения рассказал Андрей Пантелеев, замгубернатора Тюменской области. Фестиваль пройдет с 28 июня по 15 июля.

«В туристическом аспекте каждый год мы привносим что-то новое, расширяем целевую аудиторию. В этом году будет новинка, когда мы объединим классическую музыку, джазовую и современную. У нас родилась хорошая идея сделать два флагманских концерта. Хедлайнерами выступят Игорь Бутман и Леонид Агутин. Оба этих концерта будут с участием нашего филармонического оркестра под руководством главного дирижера и художественного руководителя Юрия Медяника», — рассказал Андрей Пантелеев.

Ранее агентство рассказывало о том, что федеральное агентство по туризму выделило Тюменской области 14,5 млн рублей на проведение фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». Полученная субсидия более чем в три раза превышает бюджет мероприятия 2022 года.

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На фестивале «Лето в Тобольском Кремле» выступят певец Леонид Агутин и саксофонист Игорь Бутман. Об этом во время пресс-конференции Тюменского концертно-театрального объединения рассказал Андрей Пантелеев, замгубернатора Тюменской области. Фестиваль пройдет с 28 июня по 15 июля. «В туристическом аспекте каждый год мы привносим что-то новое, расширяем целевую аудиторию. В этом году будет новинка, когда мы объединим классическую музыку, джазовую и современную. У нас родилась хорошая идея сделать два флагманских концерта. Хедлайнерами выступят Игорь Бутман и Леонид Агутин. Оба этих концерта будут с участием нашего филармонического оркестра под руководством главного дирижера и художественного руководителя Юрия Медяника», — рассказал Андрей Пантелеев. Ранее агентство рассказывало о том, что федеральное агентство по туризму выделило Тюменской области 14,5 млн рублей на проведение фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». Полученная субсидия более чем в три раза превышает бюджет мероприятия 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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