Где в Курганской области работают пункты сбора помощи для погорельцев. Карта

28 апреля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Курганской области открыто три пункта сбора помощи погорельцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области открыто три пункта сбора помощи для пострадавших от пожаров. Два из них находятся в Кургане, еще один — в селе Кетово. Об этом в своем telegram-канале сообщила замгубернатора Оксана Куташи. «В Курганской области открыты пункты сбора помощи для пострадавших от пожаров. Жители могут принести одежду, постельное белье, бытовые принадлежности, продукты с длительным сроком хранения в пункты в Кургане и селе Кетово», — написала Куташи. По улице Ленина, 48 круглосуточно работает пункт сбора в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям». В выходные и праздничные дни необходимо предварительно звонить по телефону 8 (908) 006-72-40. Еще одна точка сбора помощи открыта по улице Станционная, 44, в ГАУ «Центр социального обслуживания № 1». График работы: понедельник—пятница с 8:00 до 17:00 часов. Контактный телефон: 8 (3522) 43-13-34. В селе Кетово пункт сбора помощи находится улице Красина, д. 12. График работы: понедельник—пятница с 8:00 до 16:12 часов. Телефоны для связи: 8 (35231) 2-33-75; 2-34-76; 8-912-571-46-20. Ранее URA.RU писало, что курганские власти пообещали помочь пострадавшим в пожарах. Погорельцам, потерявшим жилье и имущество выплатят до 300 000 рублей.

В Курганской области открыто три пункта сбора помощи для пострадавших от пожаров. Два из них находятся в Кургане, еще один — в селе Кетово. Об этом в своем telegram-канале сообщила замгубернатора Оксана Куташи. «В Курганской области открыты пункты сбора помощи для пострадавших от пожаров. Жители могут принести одежду, постельное белье, бытовые принадлежности, продукты с длительным сроком хранения в пункты в Кургане и селе Кетово», — написала Куташи. По улице Ленина, 48 круглосуточно работает пункт сбора в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям». В выходные и праздничные дни необходимо предварительно звонить по телефону 8 (908) 006-72-40. Еще одна точка сбора помощи открыта по улице Станционная, 44, в ГАУ «Центр социального обслуживания № 1». График работы: понедельник—пятница с 8:00 до 17:00 часов. Контактный телефон: 8 (3522) 43-13-34. В селе Кетово пункт сбора помощи находится улице Красина, д. 12. График работы: понедельник—пятница с 8:00 до 16:12 часов. Телефоны для связи: 8 (35231) 2-33-75; 2-34-76; 8-912-571-46-20. Ранее URA.RU писало, что курганские власти пообещали помочь пострадавшим в пожарах. Погорельцам, потерявшим жилье и имущество выплатят до 300 000 рублей.