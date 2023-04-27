Курганские власти пообещали оказать помощь погорельцам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Главам округов поручили помочь вопросы с выделением материальной помощи Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

Жителям Курганской области, которые потеряли в пожарах жилье и имущество, окажут материальную поддержку Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«Приняли решение оказать материальную поддержку жителям, потерявшим в пожарах жилье и имущество. В регионе есть для этого вся необходимая нормативная база. По вопросам выплат для жителей будет организована работа горячей линии», — указано в сообщении.

Из-за экстренной ситуации в регионе многофункциональные центры (МФЦ), Росреестр, паспортный стол и другие профильные службы будут работать и в праздничные дни. Помимо этого погорельцам будет оказываться психологическая помощь.

Ранее стало известно, что из-за масштабных пожаров в регионе ввели режим ЧС. Самый масштабный пожар прошел в деревне Логоушка, где сгорела целая улица.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Курганской области, которые потеряли в пожарах жилье и имущество, окажут материальную поддержку Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Приняли решение оказать материальную поддержку жителям, потерявшим в пожарах жилье и имущество. В регионе есть для этого вся необходимая нормативная база. По вопросам выплат для жителей будет организована работа горячей линии», — указано в сообщении. Из-за экстренной ситуации в регионе многофункциональные центры (МФЦ), Росреестр, паспортный стол и другие профильные службы будут работать и в праздничные дни. Помимо этого погорельцам будет оказываться психологическая помощь. Ранее стало известно, что из-за масштабных пожаров в регионе ввели режим ЧС. Самый масштабный пожар прошел в деревне Логоушка, где сгорела целая улица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...