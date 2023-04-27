Курганские власти пообещали оказать помощь погорельцам

Главам округов поручили помочь вопросы с выделением материальной помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Жителям Курганской области, которые потеряли в пожарах жилье и имущество, окажут материальную поддержку Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«Приняли решение оказать материальную поддержку жителям, потерявшим в пожарах жилье и имущество. В регионе есть для этого вся необходимая нормативная база. По вопросам выплат для жителей будет организована работа горячей линии», — указано в сообщении.

Из-за экстренной ситуации в регионе многофункциональные центры (МФЦ), Росреестр, паспортный стол и другие профильные службы будут работать и в праздничные дни. Помимо этого погорельцам будет оказываться психологическая помощь.

Ранее стало известно, что из-за масштабных пожаров в регионе ввели режим ЧС. Самый масштабный пожар прошел в деревне Логоушка, где сгорела целая улица.