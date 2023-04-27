Курганские власти пообещали оказать помощь погорельцам

Жителям Курганской области, которые потеряли в пожарах жилье и имущество, окажут материальную поддержку Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.
«Приняли решение оказать материальную поддержку жителям, потерявшим в пожарах жилье и имущество. В регионе есть для этого вся необходимая нормативная база. По вопросам выплат для жителей будет организована работа горячей линии», — указано в сообщении.
Из-за экстренной ситуации в регионе многофункциональные центры (МФЦ), Росреестр, паспортный стол и другие профильные службы будут работать и в праздничные дни. Помимо этого погорельцам будет оказываться психологическая помощь.
Ранее стало известно, что из-за масштабных пожаров в регионе ввели режим ЧС. Самый масштабный пожар прошел в деревне Логоушка, где сгорела целая улица.
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