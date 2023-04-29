Депутат Госдумы Журавлев выступил за увеличение срока службы в армии

30 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Военные должны стать элитой общества, сказал Алексей Журавлев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Срок службы в армии должен быть увеличен для возможности подготовки более профессиональных кадров. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев. Ранее депутат Госсовета Крыма Николай Волков предложил увеличить срок службы в армии до двух лет, а на флоте — до трех. По его словам, при заключении контракта военнослужащему должны сразу предоставлять жилье. «Я давно выступаю за увеличение срока службы. Чем дольше солдаты и матросы проводят времени в армии, тем они опытнее, а подразделение более скоординировано, чего сейчас нашим войскам зачастую не хватает», — сказал Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что военнослужащими должны становится не ради материальных благ, а исходя из личной позиции. «Сейчас военнослужащий, а тем более офицер, должен быть элитой общества. У тебя уважение и почет, а значит, есть и достаток, который обеспечивает тебе государство. Так было всегда — и в царской России, и в Советском Союзе. Такое отношение к людям в погонах пора, наконец, вернуть. Но за это с них и требуется многое — не только маршировать на парадах, но и, если потребуется, жизнь отдать за Отечество. Если человек воевать идет лишь для того, чтобы получить жилплощадь, никакого защитника Родины из него никогда не получится. Мотивация должна быть совсем другого порядка», — объяснил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Срок службы в армии должен быть увеличен для возможности подготовки более профессиональных кадров. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев. Ранее депутат Госсовета Крыма Николай Волков предложил увеличить срок службы в армии до двух лет, а на флоте — до трех. По его словам, при заключении контракта военнослужащему должны сразу предоставлять жилье. «Я давно выступаю за увеличение срока службы. Чем дольше солдаты и матросы проводят времени в армии, тем они опытнее, а подразделение более скоординировано, чего сейчас нашим войскам зачастую не хватает», — сказал Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что военнослужащими должны становится не ради материальных благ, а исходя из личной позиции. «Сейчас военнослужащий, а тем более офицер, должен быть элитой общества. У тебя уважение и почет, а значит, есть и достаток, который обеспечивает тебе государство. Так было всегда — и в царской России, и в Советском Союзе. Такое отношение к людям в погонах пора, наконец, вернуть. Но за это с них и требуется многое — не только маршировать на парадах, но и, если потребуется, жизнь отдать за Отечество. Если человек воевать идет лишь для того, чтобы получить жилплощадь, никакого защитника Родины из него никогда не получится. Мотивация должна быть совсем другого порядка», — объяснил депутат.