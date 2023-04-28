Спикер челябинского заксобрания назвал причины срыва парламентской сессии

28 апреля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Александр Лазарев 2 мая издаст распоряжение, которым назначит новую дату 35-го заседания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спикер челябинского заксобрания Александр Лазарев пояснил причины срыва сессии 28 апреля. По предварительной информации о явке, кворум должен был состояться, сообщил Лазарев URA.RU. «По предварительной информации о явке, кворум 35-го заседания заксобрания должен был состояться. Однако по итогам регистрации, которая начинается за час до сессии, несколько депутатов отсутствовали. До кворума не хватило четырех депутатов, поэтому и было принято решение о переносе», — сообщил URA.RU Лазарев. Спикер отметил, что 2 мая он издаст распоряжение, которым назначит дату заседания. Такая ситуация предусмотрена областным законодательством. «Работа областного парламента не прерывается. Нет сомнения, что законопроекты, которые имеют для нашего региона важное социальное и экономическое значение, будут приняты», — отметил Лазарев. Из-за отсутствия кворума 28 апреля в заксобрании впервые за 27 лет было принято решение о переносе 35-го заседания на более позднюю дату. Ранее источник URA.RU сообщил, что некоторые депутаты проигнорировали сессию, поскольку дату заседания переносили два раза. Сам спикер сейчас находится в командировке и принимает участие в заседании Совета законодателей РФ, которое походит в Санкт-Петербурге.

Спикер челябинского заксобрания Александр Лазарев пояснил причины срыва сессии 28 апреля. По предварительной информации о явке, кворум должен был состояться, сообщил Лазарев URA.RU. «По предварительной информации о явке, кворум 35-го заседания заксобрания должен был состояться. Однако по итогам регистрации, которая начинается за час до сессии, несколько депутатов отсутствовали. До кворума не хватило четырех депутатов, поэтому и было принято решение о переносе», — сообщил URA.RU Лазарев. Спикер отметил, что 2 мая он издаст распоряжение, которым назначит дату заседания. Такая ситуация предусмотрена областным законодательством. «Работа областного парламента не прерывается. Нет сомнения, что законопроекты, которые имеют для нашего региона важное социальное и экономическое значение, будут приняты», — отметил Лазарев. Из-за отсутствия кворума 28 апреля в заксобрании впервые за 27 лет было принято решение о переносе 35-го заседания на более позднюю дату. Ранее источник URA.RU сообщил, что некоторые депутаты проигнорировали сессию, поскольку дату заседания переносили два раза. Сам спикер сейчас находится в командировке и принимает участие в заседании Совета законодателей РФ, которое походит в Санкт-Петербурге.