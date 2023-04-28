Спикер челябинского заксобрания назвал причины срыва парламентской сессии

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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, лазарев александр
Александр Лазарев 2 мая издаст распоряжение, которым назначит новую дату 35-го заседания Фото:

Спикер челябинского заксобрания Александр Лазарев пояснил причины срыва сессии 28 апреля. По предварительной информации о явке, кворум должен был состояться, сообщил Лазарев URA.RU.

«По предварительной информации о явке, кворум 35-го заседания заксобрания должен был состояться. Однако по итогам регистрации, которая начинается за час до сессии, несколько депутатов отсутствовали. До кворума не хватило четырех депутатов, поэтому и было принято решение о переносе», — сообщил URA.RU Лазарев.

Спикер отметил, что 2 мая он издаст распоряжение, которым назначит дату заседания. Такая ситуация предусмотрена областным законодательством.

«Работа областного парламента не прерывается. Нет сомнения, что законопроекты, которые имеют для нашего региона важное социальное и экономическое значение, будут приняты», — отметил Лазарев.

Из-за отсутствия кворума 28 апреля в заксобрании впервые за 27 лет было принято решение о переносе 35-го заседания на более позднюю дату. Ранее источник URA.RU сообщил, что некоторые депутаты проигнорировали сессию, поскольку дату заседания переносили два раза. Сам спикер сейчас находится в командировке и принимает участие в заседании Совета законодателей РФ, которое походит в Санкт-Петербурге.

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Спикер челябинского заксобрания Александр Лазарев пояснил причины срыва сессии 28 апреля. По предварительной информации о явке, кворум должен был состояться, сообщил Лазарев URA.RU. «По предварительной информации о явке, кворум 35-го заседания заксобрания должен был состояться. Однако по итогам регистрации, которая начинается за час до сессии, несколько депутатов отсутствовали. До кворума не хватило четырех депутатов, поэтому и было принято решение о переносе», — сообщил URA.RU Лазарев. Спикер отметил, что 2 мая он издаст распоряжение, которым назначит дату заседания. Такая ситуация предусмотрена областным законодательством. «Работа областного парламента не прерывается. Нет сомнения, что законопроекты, которые имеют для нашего региона важное социальное и экономическое значение, будут приняты», — отметил Лазарев. Из-за отсутствия кворума 28 апреля в заксобрании впервые за 27 лет было принято решение о переносе 35-го заседания на более позднюю дату. Ранее источник URA.RU сообщил, что некоторые депутаты проигнорировали сессию, поскольку дату заседания переносили два раза. Сам спикер сейчас находится в командировке и принимает участие в заседании Совета законодателей РФ, которое походит в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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