ВС РФ ударили ракетами по штабу обороны ВСУ в Артемовске

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Спецоперация РФ на Украине

Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга.

«Ракетные войска поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска», — сообщили в ведомстве. В Минобороны добавили, что российские силы также уничтожили подразделения иностранных наемников в районе Константиновки.

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Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга. «Ракетные войска поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска», — сообщили в ведомстве. В Минобороны добавили, что российские силы также уничтожили подразделения иностранных наемников в районе Константиновки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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