ВС РФ ударили ракетами по штабу обороны ВСУ в Артемовске

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга.
«Ракетные войска поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска», — сообщили в ведомстве. В Минобороны добавили, что российские силы также уничтожили подразделения иностранных наемников в районе Константиновки.
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