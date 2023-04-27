27 апреля 2023

В ХМАО жители обнаружили разлив нефти рядом с месторождением. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Большое пятно нефти находится в 33 км от Тюменского месторождения Фото:

Нижневартовском районе ХМАО, около дороги, связывающий нефтегазодобывающие объекты автомобилисты обнаружили большое нефтяное пятно, которое зимой было скрыто снегом. Очевидец сообщил в группе группа «ЧП [в] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте», что загрязнение находится в 33 километрах от Тюменского месторождения, около таблички «ЦДНГ-8».

«После таяния снега открылся разлив нефти. Он находится в 33 км от Тюменского месторождения», — написал очевидец.

URA.RU обратилось за комментарием в природнадзор ХМАО. В ведомстве сказали, что граждане не обращались с сообщениями о разливе на этой территории. «Официальное сообщение от граждан о загрязнении в этом районе нам не поступало. Направить обращение, жалобу можно по почте, через форму на сайте, по полученной информации проведут проверку», — сообщили в природнадзоре.

Ранее URA.RU писало, что на Лор-Еганском месторождении в Нижневартовском районе произошел порыв на скважине фонда поддержания пластового давления. Из-под снега извергался фонтан воды, затапливая дорогу.

Разлив нефти в Нижневартовском районе
Разлив нефти в Нижневартовском районе

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Нижневартовском районе ХМАО, около дороги, связывающий нефтегазодобывающие объекты автомобилисты обнаружили большое нефтяное пятно, которое зимой было скрыто снегом. Очевидец сообщил в группе группа «ЧП [в] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте», что загрязнение находится в 33 километрах от Тюменского месторождения, около таблички «ЦДНГ-8». «После таяния снега открылся разлив нефти. Он находится в 33 км от Тюменского месторождения», — написал очевидец. URA.RU обратилось за комментарием в природнадзор ХМАО. В ведомстве сказали, что граждане не обращались с сообщениями о разливе на этой территории. «Официальное сообщение от граждан о загрязнении в этом районе нам не поступало. Направить обращение, жалобу можно по почте, через форму на сайте, по полученной информации проведут проверку», — сообщили в природнадзоре. Ранее URA.RU писало, что на Лор-Еганском месторождении в Нижневартовском районе произошел порыв на скважине фонда поддержания пластового давления. Из-под снега извергался фонтан воды, затапливая дорогу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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