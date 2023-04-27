В ХМАО жители обнаружили разлив нефти рядом с месторождением. Фото

28 апреля 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Большое пятно нефти находится в 33 км от Тюменского месторождения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нижневартовском районе ХМАО, около дороги, связывающий нефтегазодобывающие объекты автомобилисты обнаружили большое нефтяное пятно, которое зимой было скрыто снегом. Очевидец сообщил в группе группа «ЧП [в] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте», что загрязнение находится в 33 километрах от Тюменского месторождения, около таблички «ЦДНГ-8». «После таяния снега открылся разлив нефти. Он находится в 33 км от Тюменского месторождения», — написал очевидец. URA.RU обратилось за комментарием в природнадзор ХМАО. В ведомстве сказали, что граждане не обращались с сообщениями о разливе на этой территории. «Официальное сообщение от граждан о загрязнении в этом районе нам не поступало. Направить обращение, жалобу можно по почте, через форму на сайте, по полученной информации проведут проверку», — сообщили в природнадзоре. Ранее URA.RU писало, что на Лор-Еганском месторождении в Нижневартовском районе произошел порыв на скважине фонда поддержания пластового давления. Из-под снега извергался фонтан воды, затапливая дорогу. Разлив нефти в Нижневартовском районе группа «ЧП [в] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте»

Нижневартовском районе ХМАО, около дороги, связывающий нефтегазодобывающие объекты автомобилисты обнаружили большое нефтяное пятно, которое зимой было скрыто снегом. Очевидец сообщил в группе группа «ЧП [в] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте», что загрязнение находится в 33 километрах от Тюменского месторождения, около таблички «ЦДНГ-8». «После таяния снега открылся разлив нефти. Он находится в 33 км от Тюменского месторождения», — написал очевидец. URA.RU обратилось за комментарием в природнадзор ХМАО. В ведомстве сказали, что граждане не обращались с сообщениями о разливе на этой территории. «Официальное сообщение от граждан о загрязнении в этом районе нам не поступало. Направить обращение, жалобу можно по почте, через форму на сайте, по полученной информации проведут проверку», — сообщили в природнадзоре. Ранее URA.RU писало, что на Лор-Еганском месторождении в Нижневартовском районе произошел порыв на скважине фонда поддержания пластового давления. Из-под снега извергался фонтан воды, затапливая дорогу.