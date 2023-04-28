В Кургане после шалости сгорела детская площадка

В курганской прокуратуре рассказали, что шалость малолетних стала причиной уничтожения огнем детской площадки. Информация появилась на сайте прокуратуры.
«Двое малолетних детей, играя на детской площадке под деревянной горкой, подожгли веник. В результате распространения огня горка полностью уничтожена», — рассказали в ведомстве. Инцидент случился в Кургане на улице К. Маркса.
Правоохранительные органы рассматривают вопрос об ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей. В прокуратуре советуют родителям контролировать поведение детей на улице.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сгорела детская площадка. Пожар произошел вечером 25 апреля.
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