В Кургане после шалости сгорела детская площадка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция спектакля "Бесконечный апрель" в Центре современной драматургии. Екатеринбург, темнота, спичка, огонёк
В Кургане шалуны сожгли дотла детскую площадку Фото:

В курганской прокуратуре рассказали, что шалость малолетних стала причиной уничтожения огнем детской площадки. Информация появилась на сайте прокуратуры.

«Двое малолетних детей, играя на детской площадке под деревянной горкой, подожгли веник. В результате распространения огня горка полностью уничтожена», — рассказали в ведомстве. Инцидент случился в Кургане на улице К. Маркса.

Правоохранительные органы рассматривают вопрос об ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей. В прокуратуре советуют родителям контролировать поведение детей на улице.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сгорела детская площадка. Пожар произошел вечером 25 апреля.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В курганской прокуратуре рассказали, что шалость малолетних стала причиной уничтожения огнем детской площадки. Информация появилась на сайте прокуратуры. «Двое малолетних детей, играя на детской площадке под деревянной горкой, подожгли веник. В результате распространения огня горка полностью уничтожена», — рассказали в ведомстве. Инцидент случился в Кургане на улице К. Маркса. Правоохранительные органы рассматривают вопрос об ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей. В прокуратуре советуют родителям контролировать поведение детей на улице. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сгорела детская площадка. Пожар произошел вечером 25 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...