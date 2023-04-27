В Тюмени назвали даты отключения горячей воды

Опрессовки в Тюмени начнутся с 15 мая

28 апреля 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Первыми начнут отключать горячую воду в районе КПД, Лесобазы и Зареки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU С 15 мая в Тюмени начнется очередной этап летних опрессовок. Информацию об этом опубликовал АО «УСТЭК», единая теплоснабжающая организация в городе Тюмени, на своем сайте. Завершатся работы к концу августа. «Опрессовки начнутся с 15 мая и завершатся 27 августа. Работы проведут в семь этапов по две недели», — обозначает АО «УСТЭК». Первыми горячую воду отключат в районе КПД, Зареки и Лесобазы. Завершающий, седьмой этап, пройдет на улицах 30 лет Победы, Моторостроителей, Народная и других. С полным списком можно ознакомиться в этом документе. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тобольске отключат горячую воду на все лето. Информацию об этом передала пресс-служба мэрии города.

С 15 мая в Тюмени начнется очередной этап летних опрессовок. Информацию об этом опубликовал АО «УСТЭК», единая теплоснабжающая организация в городе Тюмени, на своем сайте. Завершатся работы к концу августа. «Опрессовки начнутся с 15 мая и завершатся 27 августа. Работы проведут в семь этапов по две недели», — обозначает АО «УСТЭК». Первыми горячую воду отключат в районе КПД, Зареки и Лесобазы. Завершающий, седьмой этап, пройдет на улицах 30 лет Победы, Моторостроителей, Народная и других. С полным списком можно ознакомиться в этом документе. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тобольске отключат горячую воду на все лето. Информацию об этом передала пресс-служба мэрии города.