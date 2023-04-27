27 апреля 2023

В Тюмени назвали даты отключения горячей воды

Опрессовки в Тюмени начнутся с 15 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, вода из крана, водоснабжение
Первыми начнут отключать горячую воду в районе КПД, Лесобазы и Зареки Фото:

С 15 мая в Тюмени начнется очередной этап летних опрессовок. Информацию об этом опубликовал АО «УСТЭК», единая теплоснабжающая организация в городе Тюмени, на своем сайте. Завершатся работы к концу августа.

«Опрессовки начнутся с 15 мая и завершатся 27 августа. Работы проведут в семь этапов по две недели», — обозначает АО «УСТЭК».

Первыми горячую воду отключат в районе КПД, Зареки и Лесобазы. Завершающий, седьмой этап, пройдет на улицах 30 лет Победы, Моторостроителей, Народная и других. С полным списком можно ознакомиться в этом документе.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тобольске отключат горячую воду на все лето. Информацию об этом передала пресс-служба мэрии города.

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С 15 мая в Тюмени начнется очередной этап летних опрессовок. Информацию об этом опубликовал АО «УСТЭК», единая теплоснабжающая организация в городе Тюмени, на своем сайте. Завершатся работы к концу августа. «Опрессовки начнутся с 15 мая и завершатся 27 августа. Работы проведут в семь этапов по две недели», — обозначает АО «УСТЭК». Первыми горячую воду отключат в районе КПД, Зареки и Лесобазы. Завершающий, седьмой этап, пройдет на улицах 30 лет Победы, Моторостроителей, Народная и других. С полным списком можно ознакомиться в этом документе. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тобольске отключат горячую воду на все лето. Информацию об этом передала пресс-служба мэрии города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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