Профессор Сафонов заявил о реанимации системы накопительной пенсии в РФ

Программа долгосрочных сбережений является попыткой государства реанимировать систему накопительной пенсии. Об этом URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
«Это просто трансформация накопительной системы пенсионной. Это попытка в очередной раз оживить индивидуальные пенсионные накопления в рамках долгосрочного инвестиционного продукта. По факту тоже самое, [что, и накопительная пенсия], но есть определенные инновации, которые предлагаются для того, чтобы граждане более активно участвовали в этом процессе», — сказал Александр Сафонов.
Он отметил, что граждане, участвующие в программе, получат страхование внесенных средств. «В течение трех лет государство готово осуществлять софинансирование. Предполагается, что можно будет изъять эти денежные средства для лечения и обучения в случае возникновения серьезных проблем у граждан. Плюс повышенная защита. Государство гарантирует вам, что 2 млн 800 тысяч рублей будут застрахованы», — отметил собеседник агентства.
Сафонов объяснил, что подобный продукт не сможет полностью заменить действующую пенсионную систему. «Для нее должны существовать устойчивые экономические факторы. Стабильная экономика и рынок ценных бумаг. При первом же обрушении финансового рынка накопительная система очень сильно страдает. Когда кризис, цена акций резко падает, а пенсии продолжать платить нужно», — объяснил эксперт.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о подготовке поправок в законодательство, которые позволят запустить в стране программу долгосрочных сбережений. Согласно данным министра финансов РФ Антона Силуанова, доходность при использовании этого инструмента в перспективе будет выше, чем в случае с банковскими депозитами. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличенной застрахованной сумме.
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