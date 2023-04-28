Профессор Сафонов заявил о реанимации системы накопительной пенсии в РФ

29 апреля 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

При участии в новом виде накопительной пенсии, все деньги можно снять только в двух случаях, сказал Александр Сафонов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Программа долгосрочных сбережений является попыткой государства реанимировать систему накопительной пенсии. Об этом URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Это просто трансформация накопительной системы пенсионной. Это попытка в очередной раз оживить индивидуальные пенсионные накопления в рамках долгосрочного инвестиционного продукта. По факту тоже самое, [что, и накопительная пенсия], но есть определенные инновации, которые предлагаются для того, чтобы граждане более активно участвовали в этом процессе», — сказал Александр Сафонов. Он отметил, что граждане, участвующие в программе, получат страхование внесенных средств. «В течение трех лет государство готово осуществлять софинансирование. Предполагается, что можно будет изъять эти денежные средства для лечения и обучения в случае возникновения серьезных проблем у граждан. Плюс повышенная защита. Государство гарантирует вам, что 2 млн 800 тысяч рублей будут застрахованы», — отметил собеседник агентства. Сафонов объяснил, что подобный продукт не сможет полностью заменить действующую пенсионную систему. «Для нее должны существовать устойчивые экономические факторы. Стабильная экономика и рынок ценных бумаг. При первом же обрушении финансового рынка накопительная система очень сильно страдает. Когда кризис, цена акций резко падает, а пенсии продолжать платить нужно», — объяснил эксперт. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о подготовке поправок в законодательство, которые позволят запустить в стране программу долгосрочных сбережений. Согласно данным министра финансов РФ Антона Силуанова, доходность при использовании этого инструмента в перспективе будет выше, чем в случае с банковскими депозитами. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличенной застрахованной сумме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Программа долгосрочных сбережений является попыткой государства реанимировать систему накопительной пенсии. Об этом URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Это просто трансформация накопительной системы пенсионной. Это попытка в очередной раз оживить индивидуальные пенсионные накопления в рамках долгосрочного инвестиционного продукта. По факту тоже самое, [что, и накопительная пенсия], но есть определенные инновации, которые предлагаются для того, чтобы граждане более активно участвовали в этом процессе», — сказал Александр Сафонов. Он отметил, что граждане, участвующие в программе, получат страхование внесенных средств. «В течение трех лет государство готово осуществлять софинансирование. Предполагается, что можно будет изъять эти денежные средства для лечения и обучения в случае возникновения серьезных проблем у граждан. Плюс повышенная защита. Государство гарантирует вам, что 2 млн 800 тысяч рублей будут застрахованы», — отметил собеседник агентства. Сафонов объяснил, что подобный продукт не сможет полностью заменить действующую пенсионную систему. «Для нее должны существовать устойчивые экономические факторы. Стабильная экономика и рынок ценных бумаг. При первом же обрушении финансового рынка накопительная система очень сильно страдает. Когда кризис, цена акций резко падает, а пенсии продолжать платить нужно», — объяснил эксперт. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о подготовке поправок в законодательство, которые позволят запустить в стране программу долгосрочных сбережений. Согласно данным министра финансов РФ Антона Силуанова, доходность при использовании этого инструмента в перспективе будет выше, чем в случае с банковскими депозитами. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличенной застрахованной сумме.