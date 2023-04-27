27 апреля 2023

Власти Салехарда за три года отремонтировали 70 километров дорог

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Клипарт. Магнитогорск, каток, асфальт, ремонт дороги
В 2023 году планируется построить 7,5 км дорог Фото:

За три года в Салехарде (ЯНАО) было отремонтировано 70 километров дорог. Об этом рассказал на заседании городской думы по итогам года мэр города Алексей Титовский.

«Всего за три года мы обновили 70 км улично-дорожной сети. В текущем году планируем ремонт и строительство 7,5 км дорог», — написал он.

Титовский отчитался и о переселении ямальцев из ветхого и аварийного жилья. За 2022 год новое жилье обрели 313 семей. Также власти активно развивали потребительский рынок. В прошлом году удалось создать 346 организаций.

Ранее сообщаоль, что за глава Нового Уренгоя Андрей Воронов отчитался о проделанном за прошедший год. Власти города реализовали 81 инвестпроект.

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За три года в Салехарде (ЯНАО) было отремонтировано 70 километров дорог. Об этом рассказал на заседании городской думы по итогам года мэр города Алексей Титовский. «Всего за три года мы обновили 70 км улично-дорожной сети. В текущем году планируем ремонт и строительство 7,5 км дорог», — написал он. Титовский отчитался и о переселении ямальцев из ветхого и аварийного жилья. За 2022 год новое жилье обрели 313 семей. Также власти активно развивали потребительский рынок. В прошлом году удалось создать 346 организаций. Ранее сообщаоль, что за глава Нового Уренгоя Андрей Воронов отчитался о проделанном за прошедший год. Власти города реализовали 81 инвестпроект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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