Власти Салехарда за три года отремонтировали 70 километров дорог

За три года в Салехарде (ЯНАО) было отремонтировано 70 километров дорог. Об этом рассказал на заседании городской думы по итогам года мэр города Алексей Титовский.
«Всего за три года мы обновили 70 км улично-дорожной сети. В текущем году планируем ремонт и строительство 7,5 км дорог», — написал он.
Титовский отчитался и о переселении ямальцев из ветхого и аварийного жилья. За 2022 год новое жилье обрели 313 семей. Также власти активно развивали потребительский рынок. В прошлом году удалось создать 346 организаций.
Ранее сообщаоль, что за глава Нового Уренгоя Андрей Воронов отчитался о проделанном за прошедший год. Власти города реализовали 81 инвестпроект.
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