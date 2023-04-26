26 апреля 2023
25 апреля 2023

Власти рассказали о привлечении инвесторов в Новый Уренгой

За 2022 год в Новом Уренгое удалось реализовать 81 инвестиционный проект
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит чешских инвесторов на Курганскую ТЭЦ-2. Курган, депутат, чиновник, очки в руках
В реестре состоит 209 инвестиционных проектов на 43,2 миллиардов рублей, сообщили в мэрии Фото:

За прошедший год властям Нового Уренгоя (ЯНАО) удалось реализовать 81 инвестиционный проект. Об этом пресс-служба городской мэрии сообщила в telegram-канале в ходе заседания городской думы по итогам работы главы города Андрея Воронова.

«В реестре состоит 209 инвестиционных проектов на 43,2 миллиардов рублей. В 2022 году реализован 81 проект», — уточнили там. В прошлом году в городе открылись франшизы общественного питания и популярных магазинов одежды, среди которых «Baon», «Befree», «Kari».

В муниципалитете добавили, что в этом году запустят строительство гипермаркета «ЛЕНТА», двух гостиниц, медицинских центров и киберспортивного клуба. Также в городе появятся две заправки «Лукойл».

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За прошедший год властям Нового Уренгоя (ЯНАО) удалось реализовать 81 инвестиционный проект. Об этом пресс-служба городской мэрии сообщила в telegram-канале в ходе заседания городской думы по итогам работы главы города Андрея Воронова. «В реестре состоит 209 инвестиционных проектов на 43,2 миллиардов рублей. В 2022 году реализован 81 проект», — уточнили там. В прошлом году в городе открылись франшизы общественного питания и популярных магазинов одежды, среди которых «Baon», «Befree», «Kari». В муниципалитете добавили, что в этом году запустят строительство гипермаркета «ЛЕНТА», двух гостиниц, медицинских центров и киберспортивного клуба. Также в городе появятся две заправки «Лукойл».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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