Власти рассказали о привлечении инвесторов в Новый Уренгой

За 2022 год в Новом Уренгое удалось реализовать 81 инвестиционный проект

В реестре состоит 209 инвестиционных проектов на 43,2 миллиардов рублей, сообщили в мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За прошедший год властям Нового Уренгоя (ЯНАО) удалось реализовать 81 инвестиционный проект. Об этом пресс-служба городской мэрии сообщила в telegram-канале в ходе заседания городской думы по итогам работы главы города Андрея Воронова.

«В реестре состоит 209 инвестиционных проектов на 43,2 миллиардов рублей. В 2022 году реализован 81 проект», — уточнили там. В прошлом году в городе открылись франшизы общественного питания и популярных магазинов одежды, среди которых «Baon», «Befree», «Kari».

В муниципалитете добавили, что в этом году запустят строительство гипермаркета «ЛЕНТА», двух гостиниц, медицинских центров и киберспортивного клуба. Также в городе появятся две заправки «Лукойл».