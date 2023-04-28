В Польше отказались от проведения «Бессмертного полка»

В Польше отказались проводить «Бессмертный полк»
В Польше 9 мая не будут проводить шествие «Бессмертный полк» по соображениям безопасности. Об этом URA.RU сообщили в посольстве РФ в Варшаве.
«По соображениям безопасности посольство было вынуждено отказаться от проведения в этом году акции „Бессмертный полк“», — заявили в представительстве России в Польше. Подробности в посольстве сообщать отказались.
В России в 2023 году также отказались от традиционного шествия «Бессмертный полк» 9 мая. Вместо него пройдут другие мероприятия, в частности, молодые люди из Юнармии навестят ветеранов дома.
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