В Польше отказались от проведения «Бессмертного полка»

В Польше организаторов шествия «Бессмертный полк» вынудили отказаться от акции
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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, 9 мая
В Польше отказались проводить «Бессмертный полк» Фото:

В Польше 9 мая не будут проводить шествие «Бессмертный полк» по соображениям безопасности. Об этом URA.RU сообщили в посольстве РФ в Варшаве.

«По соображениям безопасности посольство было вынуждено отказаться от проведения в этом году акции „Бессмертный полк“», — заявили в представительстве России в Польше. Подробности в посольстве сообщать отказались.

В России в 2023 году также отказались от традиционного шествия «Бессмертный полк» 9 мая. Вместо него пройдут другие мероприятия, в частности, молодые люди из Юнармии навестят ветеранов дома.

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В Польше 9 мая не будут проводить шествие «Бессмертный полк» по соображениям безопасности. Об этом URA.RU сообщили в посольстве РФ в Варшаве. «По соображениям безопасности посольство было вынуждено отказаться от проведения в этом году акции „Бессмертный полк“», — заявили в представительстве России в Польше. Подробности в посольстве сообщать отказались. В России в 2023 году также отказались от традиционного шествия «Бессмертный полк» 9 мая. Вместо него пройдут другие мероприятия, в частности, молодые люди из Юнармии навестят ветеранов дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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