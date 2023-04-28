В Польше отказались от проведения «Бессмертного полка» В Польше организаторов шествия «Бессмертный полк» вынудили отказаться от акции 28 апреля 2023 в 18:36 Размер текста - 17 + В Польше отказались проводить «Бессмертный полк» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Польше 9 мая не будут проводить шествие «Бессмертный полк» по соображениям безопасности. Об этом URA.RU сообщили в посольстве РФ в Варшаве. «По соображениям безопасности посольство было вынуждено отказаться от проведения в этом году акции „Бессмертный полк“», — заявили в представительстве России в Польше. Подробности в посольстве сообщать отказались. В России в 2023 году также отказались от традиционного шествия «Бессмертный полк» 9 мая. Вместо него пройдут другие мероприятия, в частности, молодые люди из Юнармии навестят ветеранов дома. В Польше 9 мая не будут проводить шествие «Бессмертный полк» по соображениям безопасности. Об этом URA.RU сообщили в посольстве РФ в Варшаве. «По соображениям безопасности посольство было вынуждено отказаться от проведения в этом году акции „Бессмертный полк“», — заявили в представительстве России в Польше. Подробности в посольстве сообщать отказались. В России в 2023 году также отказались от традиционного шествия «Бессмертный полк» 9 мая. Вместо него пройдут другие мероприятия, в частности, молодые люди из Юнармии навестят ветеранов дома. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям