Как пройдет акция «Бессмертный полк» в 2023 году

В 2023 году в России не будет традиционного шествия «Бессмертного полка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в этом году. Однако они предложили иные варианты проведения мероприятия. URA.RU приводит главную информацию о «Бессмертном полке» в 2023 году.

Отмена шествия «Бессмертного полка»

В апреле пресс-секретарь акции Ольга Байбулова заявила, что традиционного шествия не будет в 2023 году. Вместо него будут другие мероприятия, которые продлятся весь день 9 Мая. Организаторы акции на своем официальном сайте отметили, что не могут назвать точные причины отмены мероприятия.

Как в 2023 году будет проходить «Бессмертный полк»

Создатели акции отметили, что отмена традиционного шествия не помешает людям почтить память умерших в годы Великой Отечественной войны. Они призывают неравнодушных побывать на кладбище или принести цветы к мемориальным местам памяти. Не стоит наносить лица людей на футболки или машины, отметили создатели шествия.

Организаторы акции предлагают занести информацию о ветеране войны на сайт народной летописи. Они отмечают, что страница станет местом для семейного архива, который можно отредактировать по усмотрению владельца.

Из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» в 2020 и 2021 годах проходила в онлайн-формате. В 2022 году шествие прошло в традиционном виде.