Владимир Путин ввел пожизненное заключение за госизмену
В России будет действовать максимальная мера пресечения за госизмену в виде пожизненного лишения свободы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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