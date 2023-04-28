Патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана 28 апреля 2023 в 18:54 Размер текста - 17 + Кураев лишился священного сана Фото: Антон Белицкий © URA.RU Запрещенный клирик Московской епархии протодиакон Андрей Кураев лишился священного сана. Указ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Вы (Андрей Кураев — прим. URA.RU) не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность <…> Вы извергаетесь из священного сана», — следует из указа. Он опубликован на сайте Московской епархия Русской Православной Церкви. С 2020 года идет дело Андрея Кураева. В 2021 году он получил время для переосмысления ошибок. Запрещенный клирик Московской епархии протодиакон Андрей Кураев лишился священного сана. Указ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Вы (Андрей Кураев — прим. URA.RU) не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность <…> Вы извергаетесь из священного сана», — следует из указа. Он опубликован на сайте Московской епархия Русской Православной Церкви. С 2020 года идет дело Андрея Кураева. В 2021 году он получил время для переосмысления ошибок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям