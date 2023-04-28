Патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана

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Интервью. Андрей Кураев. Москва (вариант 2), кураев андрей
Кураев лишился священного сана Фото:

Запрещенный клирик Московской епархии протодиакон Андрей Кураев лишился священного сана. Указ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Вы (Андрей Кураев — прим. URA.RU) не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность <…> Вы извергаетесь из священного сана», — следует из указа. Он опубликован на сайте Московской епархия Русской Православной Церкви.

С 2020 года идет дело Андрея Кураева. В 2021 году он получил время для переосмысления ошибок.

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Запрещенный клирик Московской епархии протодиакон Андрей Кураев лишился священного сана. Указ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Вы (Андрей Кураев — прим. URA.RU) не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность <…> Вы извергаетесь из священного сана», — следует из указа. Он опубликован на сайте Московской епархия Русской Православной Церкви. С 2020 года идет дело Андрея Кураева. В 2021 году он получил время для переосмысления ошибок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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