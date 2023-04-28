Патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана

Кураев лишился священного сана
Запрещенный клирик Московской епархии протодиакон Андрей Кураев лишился священного сана. Указ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Вы (Андрей Кураев — прим. URA.RU) не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность <…> Вы извергаетесь из священного сана», — следует из указа. Он опубликован на
С 2020 года идет дело Андрея Кураева. В 2021 году он получил время для переосмысления ошибок.
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