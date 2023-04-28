Жители ХМАО распродают земельные участки

В ХМАО продажи земельных участков выросли на 300%

Рост продаж весной составил 300% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители ХМАО начали активно распродавать земельные участки. Весной их продажи выросли более чем на 300%. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» в Сургуте Антоном Артамоновым.

«Продажи земельных участков, в марте, в сравнении с зимним периодом, выросли более чем на 300%. И это еще только начало сезона. Такой рост связан, прежде всего, с сезонностью — весной спрос на загородное жилье сильно вырастает», — комментирует Артамонов.

По словам эксперта, также высокий спрос на земельные участки связан с существованием льготной ипотеки на строительство загородных домов. В рамках программы государство субсидирует процентные ставки. Условия равнозначны с покупкой квартиры в новостройке. «В сравнении с мартом прошлого года, в этом году рост [на земельные участки] составил примерно 150%. Это, также, говорит о том, что сегмент загородной недвижимости становится популярнее из года в год», — добавляет риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на загородную недвижимость. Тогда в сравнении с началом апреля рост составил 4%.