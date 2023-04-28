28 апреля 2023

Жители ХМАО распродают земельные участки

В ХМАО продажи земельных участков выросли на 300%
© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, деревня, огород, село, кетовский район
Рост продаж весной составил 300% Фото:

Жители ХМАО начали активно распродавать земельные участки. Весной их продажи выросли более чем на 300%. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» в Сургуте Антоном Артамоновым.

«Продажи земельных участков, в марте, в сравнении с зимним периодом, выросли более чем на 300%. И это еще только начало сезона. Такой рост связан, прежде всего, с сезонностью — весной спрос на загородное жилье сильно вырастает», — комментирует Артамонов.

По словам эксперта, также высокий спрос на земельные участки связан с существованием льготной ипотеки на строительство загородных домов. В рамках программы государство субсидирует процентные ставки. Условия равнозначны с покупкой квартиры в новостройке. «В сравнении с мартом прошлого года, в этом году рост [на земельные участки] составил примерно 150%. Это, также, говорит о том, что сегмент загородной недвижимости становится популярнее из года в год», — добавляет риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на загородную недвижимость. Тогда в сравнении с началом апреля рост составил 4%.

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Жители ХМАО начали активно распродавать земельные участки. Весной их продажи выросли более чем на 300%. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» в Сургуте Антоном Артамоновым. «Продажи земельных участков, в марте, в сравнении с зимним периодом, выросли более чем на 300%. И это еще только начало сезона. Такой рост связан, прежде всего, с сезонностью — весной спрос на загородное жилье сильно вырастает», — комментирует Артамонов. По словам эксперта, также высокий спрос на земельные участки связан с существованием льготной ипотеки на строительство загородных домов. В рамках программы государство субсидирует процентные ставки. Условия равнозначны с покупкой квартиры в новостройке. «В сравнении с мартом прошлого года, в этом году рост [на земельные участки] составил примерно 150%. Это, также, говорит о том, что сегмент загородной недвижимости становится популярнее из года в год», — добавляет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на загородную недвижимость. Тогда в сравнении с началом апреля рост составил 4%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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