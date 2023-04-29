Депутат Госдумы Щапов предложил поднять налоги для богатых ради СВО

Депутат Госдумы Щапов: в случае необходимости за СВО заплатят богатые россияне

29 апреля 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Для финансирования СВО не придется вводить новые налоги для граждан, сказал Михаил Щапов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Деньги на финансирование спецоперации и армии в случае необходимости можно взять за счет увеличения налога на роскошь. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Если все же дело дойдет до дополнительной нагрузки для финансирования расходов армии и СВО, то платить должны сверхбогатые и экспортеры ресурсов. Даже здесь не понадобятся новые налоги: нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортеров. Все это можно сделать в рамках существующей налоговой системы», — сказал Михаил Щапов. Он подчеркнул, что на данный момент у государства есть средства для нужд военного сектора. «Сейчас у государства есть все необходимые инструменты для финансирования СВО, если текущих доходов бюджета не хватит: из самых простых можно назвать средства ФНБ и госзаймы. Так что прежде чем говорить о каких-либо изменениях в налоговой сфере, стоит полностью использовать потенциал этих инструментов», — отметил депутат.

Деньги на финансирование спецоперации и армии в случае необходимости можно взять за счет увеличения налога на роскошь. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Если все же дело дойдет до дополнительной нагрузки для финансирования расходов армии и СВО, то платить должны сверхбогатые и экспортеры ресурсов. Даже здесь не понадобятся новые налоги: нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортеров. Все это можно сделать в рамках существующей налоговой системы», — сказал Михаил Щапов. Он подчеркнул, что на данный момент у государства есть средства для нужд военного сектора. «Сейчас у государства есть все необходимые инструменты для финансирования СВО, если текущих доходов бюджета не хватит: из самых простых можно назвать средства ФНБ и госзаймы. Так что прежде чем говорить о каких-либо изменениях в налоговой сфере, стоит полностью использовать потенциал этих инструментов», — отметил депутат.