Адмирал Комоедов указал на сложность разбить ВСУ на правом берегу Днепра

Адмирал Комоедов призвал нанести упреждающие удары, чтобы пресечь форсирование Днепра

29 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Разведке РФ нужно будет выявить район погрузки ВСУ на плавсредства, отметил Владимир Комоедов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия сможет остановить попытки ВСУ форсировать Днепр прямо на этапе подготовки. Это произойдет в том случае, если разведке удастся выявить район сосредоточения, погрузки украинской армии на плавсредства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский военачальник, политик, командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов. «У нас есть возможность это дело разбить до того, как [попытаются ВСУ форсировать Днепр] или на этапе подготовки. Для этого нужна очень глубокая и хорошая разведка. Чтобы выяснить сосредоточение, районы, где планируется форсирование, и нанести, конечно, упреждающие удары. Любой десант обязательно формируется где-то. Должен быть район погрузки, куда выдвигаются, высаживаются на плавсредства, и начинается переход. Конечно, они будут определенным образом маскироваться. Сейчас даже есть такие накидки, которые скрывают тепло и не обнаруживаются тепловизионными средствами. Конечно, будет создаваться какая-то зона, может быть, даже в воздухе будут сосредоточены средства ПВО, чтобы не было возможности их разбомбить. Тут все зависит от нашей разведки, она есть воздушная, космическая, радиотехническая, вплоть до агентурной. Если прекрасно все разведают, то можно будет упредить атаку ВСУ и форсирование», — объяснил Владимир Комоедов. Адмирал добавил, что российские войска в целом смогут остановить украинское форсирование Днепра на всех этапах. «На переходе водной среды противник должен нанести удар, затем построиться в районе высадки, выиграть бой за высадку. Далее провести определенные мероприятия, связанные с разминированием, разграждением, с упреждающими глубокими ударами по выявлению огневых средств. А после бой за высадку провести на суше. Но, я думаю, что у нас средств достаточно для того, чтобы на всех этих этапах нанести ВСУ поражение», — подчеркнул Комоедов. Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся форсировать правый берег Днепра. Живую силу и технику они скапливают в направлении Каховского водохранилища (обеспечивает охлаждение Запорожской АЭС). В беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач отмечал, что сделать это ВСУ будет достаточно сложно. Чтобы операция прошла успешно, украинские бойцы вообще не должны подвергаться атакам российской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия сможет остановить попытки ВСУ форсировать Днепр прямо на этапе подготовки. Это произойдет в том случае, если разведке удастся выявить район сосредоточения, погрузки украинской армии на плавсредства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский военачальник, политик, командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов. «У нас есть возможность это дело разбить до того, как [попытаются ВСУ форсировать Днепр] или на этапе подготовки. Для этого нужна очень глубокая и хорошая разведка. Чтобы выяснить сосредоточение, районы, где планируется форсирование, и нанести, конечно, упреждающие удары. Любой десант обязательно формируется где-то. Должен быть район погрузки, куда выдвигаются, высаживаются на плавсредства, и начинается переход. Конечно, они будут определенным образом маскироваться. Сейчас даже есть такие накидки, которые скрывают тепло и не обнаруживаются тепловизионными средствами. Конечно, будет создаваться какая-то зона, может быть, даже в воздухе будут сосредоточены средства ПВО, чтобы не было возможности их разбомбить. Тут все зависит от нашей разведки, она есть воздушная, космическая, радиотехническая, вплоть до агентурной. Если прекрасно все разведают, то можно будет упредить атаку ВСУ и форсирование», — объяснил Владимир Комоедов. Адмирал добавил, что российские войска в целом смогут остановить украинское форсирование Днепра на всех этапах. «На переходе водной среды противник должен нанести удар, затем построиться в районе высадки, выиграть бой за высадку. Далее провести определенные мероприятия, связанные с разминированием, разграждением, с упреждающими глубокими ударами по выявлению огневых средств. А после бой за высадку провести на суше. Но, я думаю, что у нас средств достаточно для того, чтобы на всех этих этапах нанести ВСУ поражение», — подчеркнул Комоедов. Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся форсировать правый берег Днепра. Живую силу и технику они скапливают в направлении Каховского водохранилища (обеспечивает охлаждение Запорожской АЭС). В беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач отмечал, что сделать это ВСУ будет достаточно сложно. Чтобы операция прошла успешно, украинские бойцы вообще не должны подвергаться атакам российской армии.