Военкор Ткач назвал главную сложность для ВСУ перейти в наступление на юге

Военкор Ткач: Россия не даст ВСУ перейти через Днепр

27 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Тепловизоры помогают обнаружить людей, которые пытаются перейти через Днепр, напомнил Василий Ткач Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При контрнаступлении на юге Украины (в сторону Мелитополя и Бердянска Запорожской области), ВСУ придется форсировать Днепр. Чтобы операция прошла успешно, украинские бойцы вообще не должны подвергаться атакам российской армии, отметил в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина. Ру» Василий Ткач. «Я не вижу возможностей у украинской армии для успешного контрнаступления. Если говорить о юге, им надо форсировать Днепр, это сложнейшая операция, ее успех возможен только в том случае, если российские военные не будут по ним стрелять. Они [ВСУ] просто сядут на лодки и переплывут реку без встречного огня. Тогда, да, они, возможно, смогут форсировать Днепр. Но если по ним будут стрелять даже из стрелкового оружия, будут использовать пулеметы, то это будет невозможно. Не говоря уже об артиллерии, авиации и всего остального. Все обеспечены тепловизорами, есть беспилотные летательные аппараты с тепловизорами — скрыть [форсирование Днепра] будет нельзя», — объяснил Василий Ткач. По словам военного корреспондента, у ВСУ есть возможность запускать через Днепр только небольшие группы, которые могут не заметить ВС России. «Можно скрыть проход диверсионной группы до 10-20 бойцов, и то сложно. С большой вероятностью могут пройти три-четыре человека. Массы войск же очень хорошо заметны. Даже со спутника будет видно это наступление. Его не удастся скрыть в современных условиях», — добавил Ткач. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ стягивают свои силы в районе Гуляйполе (Запорожская область). По его мнению, украинская армия может предпринять попытку форсирования Днепра в районе Новой Каховки (Херсонская область) и Энергодара (Запорожская). В беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отмечал, что от ВСУ следует ожидать одного основного удара и одного-двух вспомогательных. Главный возможен в Запорожском направлении, по городу Токмак, с последующим выходом на Мелитополь и Бердянск. Это позволит Украине выйти на Крым, перерезать российскую группировку на юге на две части. Вспомогательными ударами могут стать Бахмут (Артемовск) в ДНР и рубеж Сватово-Кременная (север ЛНР). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При контрнаступлении на юге Украины (в сторону Мелитополя и Бердянска Запорожской области), ВСУ придется форсировать Днепр. Чтобы операция прошла успешно, украинские бойцы вообще не должны подвергаться атакам российской армии, отметил в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина. Ру» Василий Ткач. «Я не вижу возможностей у украинской армии для успешного контрнаступления. Если говорить о юге, им надо форсировать Днепр, это сложнейшая операция, ее успех возможен только в том случае, если российские военные не будут по ним стрелять. Они [ВСУ] просто сядут на лодки и переплывут реку без встречного огня. Тогда, да, они, возможно, смогут форсировать Днепр. Но если по ним будут стрелять даже из стрелкового оружия, будут использовать пулеметы, то это будет невозможно. Не говоря уже об артиллерии, авиации и всего остального. Все обеспечены тепловизорами, есть беспилотные летательные аппараты с тепловизорами — скрыть [форсирование Днепра] будет нельзя», — объяснил Василий Ткач. По словам военного корреспондента, у ВСУ есть возможность запускать через Днепр только небольшие группы, которые могут не заметить ВС России. «Можно скрыть проход диверсионной группы до 10-20 бойцов, и то сложно. С большой вероятностью могут пройти три-четыре человека. Массы войск же очень хорошо заметны. Даже со спутника будет видно это наступление. Его не удастся скрыть в современных условиях», — добавил Ткач. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ стягивают свои силы в районе Гуляйполе (Запорожская область). По его мнению, украинская армия может предпринять попытку форсирования Днепра в районе Новой Каховки (Херсонская область) и Энергодара (Запорожская). В беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отмечал, что от ВСУ следует ожидать одного основного удара и одного-двух вспомогательных. Главный возможен в Запорожском направлении, по городу Токмак, с последующим выходом на Мелитополь и Бердянск. Это позволит Украине выйти на Крым, перерезать российскую группировку на юге на две части. Вспомогательными ударами могут стать Бахмут (Артемовск) в ДНР и рубеж Сватово-Кременная (север ЛНР).