Рогов: ВСУ готовы форсировать каховское водохранилище

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся форсировать правый берег Днепра. Они скапливают живую силу и технику в направлении каховского водохранилища. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Перебросили 71-ю егерскую бригаду ВСУ. <…> Вероятность штурма намного выше среднего. <…> Украинские войска осуществили переброску бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, а также гаубицы M777 с управляемыми снарядами», — подчеркнул Владимир Рогов, передает РИА Новости.
Российские военные встретили украинские силы во всем вооружении, подчеркнул глава движения. Рогов уточнил, что 71-я егерская украинская бригада принимала участие в боях за Бахмут (Артемовск) и она имеет опыт боевых действий в городской среде.
Ранее Рогов уже предупреждал, что ВСУ могут предпринять попытку форсирования Днепра. Он предполагал, что украинские войска могут направиться в сторону каховского направления или Энергодара. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко предупредил об активизации украинских снайперов на купянском и краснолиманском направлениях.
28 апреля на территории Украины объявляли воздушную тревогу, сообщает Nation news. Рогов говорил, что ВСУ предпримут отвлекающие маневры перед весенним контрнаступлением, передает телеканал 360.
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