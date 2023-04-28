Рогов: ВСУ готовы форсировать каховское водохранилище

28 апреля 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Украина перебросила 71-ю егерскую свою бригаду в сторону Каховского водохранилища, заявил Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся форсировать правый берег Днепра. Они скапливают живую силу и технику в направлении каховского водохранилища. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Перебросили 71-ю егерскую бригаду ВСУ. <…> Вероятность штурма намного выше среднего. <…> Украинские войска осуществили переброску бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, а также гаубицы M777 с управляемыми снарядами», — подчеркнул Владимир Рогов, передает РИА Новости. Российские военные встретили украинские силы во всем вооружении, подчеркнул глава движения. Рогов уточнил, что 71-я егерская украинская бригада принимала участие в боях за Бахмут (Артемовск) и она имеет опыт боевых действий в городской среде. Ранее Рогов уже предупреждал, что ВСУ могут предпринять попытку форсирования Днепра. Он предполагал, что украинские войска могут направиться в сторону каховского направления или Энергодара. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко предупредил об активизации украинских снайперов на купянском и краснолиманском направлениях. 28 апреля на территории Украины объявляли воздушную тревогу, сообщает Nation news. Рогов говорил, что ВСУ предпримут отвлекающие маневры перед весенним контрнаступлением, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся форсировать правый берег Днепра. Они скапливают живую силу и технику в направлении каховского водохранилища. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Перебросили 71-ю егерскую бригаду ВСУ. <…> Вероятность штурма намного выше среднего. <…> Украинские войска осуществили переброску бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, а также гаубицы M777 с управляемыми снарядами», — подчеркнул Владимир Рогов, передает РИА Новости. Российские военные встретили украинские силы во всем вооружении, подчеркнул глава движения. Рогов уточнил, что 71-я егерская украинская бригада принимала участие в боях за Бахмут (Артемовск) и она имеет опыт боевых действий в городской среде. Ранее Рогов уже предупреждал, что ВСУ могут предпринять попытку форсирования Днепра. Он предполагал, что украинские войска могут направиться в сторону каховского направления или Энергодара. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко предупредил об активизации украинских снайперов на купянском и краснолиманском направлениях. 28 апреля на территории Украины объявляли воздушную тревогу, сообщает Nation news. Рогов говорил, что ВСУ предпримут отвлекающие маневры перед весенним контрнаступлением, передает телеканал 360.