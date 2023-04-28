Путин разрешил поставлять нефть дружественным странам по цене ниже потолка

28 апреля 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

Россия будет поставлять в дружественные страны нефть дешевле 60 долларов за баррель Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Россия будет отправлять нефть дружественным странам по ценам ниже европейского потолка цен в 60 долларов за баррель. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Действие <…> указа не распространяется на поставки российской нефти <…> государствам, не включенным в <…> перечень иностранных государств и территорий, совершающих <…> недружественные действия [против России]», — следует из документа, который описывает поставки нефти из России ниже европейского потолка цен. Документ опубликован на сайте интернет-портал правовой информации.

Россия будет отправлять нефть дружественным странам по ценам ниже европейского потолка цен в 60 долларов за баррель. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Действие <…> указа не распространяется на поставки российской нефти <…> государствам, не включенным в <…> перечень иностранных государств и территорий, совершающих <…> недружественные действия [против России]», — следует из документа, который описывает поставки нефти из России ниже европейского потолка цен. Документ опубликован на сайте интернет-портал правовой информации.