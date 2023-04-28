Путин разрешил поставлять нефть дружественным странам по цене ниже потолка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяное месторождение компании Лукойл. Красновишерский район, Пермский край, лукойл, качалка, нефть, нефтяное месторождение, цднг 11, поселок романово, красновишерский район, нефтепромысел
Россия будет поставлять в дружественные страны нефть дешевле 60 долларов за баррель Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Россия будет отправлять нефть дружественным странам по ценам ниже европейского потолка цен в 60 долларов за баррель. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Действие <…> указа не распространяется на поставки российской нефти <…> государствам, не включенным в <…> перечень иностранных государств и территорий, совершающих <…> недружественные действия [против России]», — следует из документа, который описывает поставки нефти из России ниже европейского потолка цен. Документ опубликован на сайте интернет-портал правовой информации.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия будет отправлять нефть дружественным странам по ценам ниже европейского потолка цен в 60 долларов за баррель. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Действие <…> указа не распространяется на поставки российской нефти <…> государствам, не включенным в <…> перечень иностранных государств и территорий, совершающих <…> недружественные действия [против России]», — следует из документа, который описывает поставки нефти из России ниже европейского потолка цен. Документ опубликован на сайте интернет-портал правовой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...