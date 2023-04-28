Путин разрешил поставлять нефть дружественным странам по цене ниже потолка

Россия будет поставлять в дружественные страны нефть дешевле 60 долларов за баррель
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Россия будет отправлять нефть дружественным странам по ценам ниже европейского потолка цен в 60 долларов за баррель. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Действие <…> указа не распространяется на поставки российской нефти <…> государствам, не включенным в <…> перечень иностранных государств и территорий, совершающих <…> недружественные действия [против России]», — следует из документа, который описывает поставки нефти из России ниже европейского потолка цен. Документ опубликован на
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!