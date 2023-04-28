Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев взял на личный контроль ситуацию с курганскими пожарами

28 апреля 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Курганские пожары взяли на контроль в управлении Генпрокуратуры УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял на личный контроль ситуацию с пожарами в Курганской области. Об этом рассказали на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО. «В связи со сложной пожароопасной ситуацией, в том числе связанной с повышением температуры воздуха и усилением порывов ветра, вопрос соблюдения прав граждан <…> находится на личном контроле заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева», — сообщили в прокуратуре. Особое внимание уделили событиям в Курганской области. По информации генпрокуратуры, в местах курганских пожаров удалось организовать мобильные приемные граждан. Также сотрудники прокуратуры организовали взаимодействие спасательных служб. Была открыта горячая линия помощи пострадавшим от пожаров. «Для оперативного установления числа пострадавших и оказания им необходимой поддержки в муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации, развернуты пункты временного пребывания граждан», — рассказали в прокуратуре. Сотрудникам на местах поручено усилить контроль за мерами, принимаемых при тушении пожаров. Также внимание следует обратить на раннее реагирование на возгорания, ликвидацию свалок. На особом контроле должен стоять вопрос своевременного возмещения ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что руководство курганской прокуратуры выехало к пострадавшим жителям. В местах временного проживания они принимали жалобы потерпевших и рассказывали о мерах поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял на личный контроль ситуацию с пожарами в Курганской области. Об этом рассказали на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО. «В связи со сложной пожароопасной ситуацией, в том числе связанной с повышением температуры воздуха и усилением порывов ветра, вопрос соблюдения прав граждан <…> находится на личном контроле заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева», — сообщили в прокуратуре. Особое внимание уделили событиям в Курганской области. По информации генпрокуратуры, в местах курганских пожаров удалось организовать мобильные приемные граждан. Также сотрудники прокуратуры организовали взаимодействие спасательных служб. Была открыта горячая линия помощи пострадавшим от пожаров. «Для оперативного установления числа пострадавших и оказания им необходимой поддержки в муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации, развернуты пункты временного пребывания граждан», — рассказали в прокуратуре. Сотрудникам на местах поручено усилить контроль за мерами, принимаемых при тушении пожаров. Также внимание следует обратить на раннее реагирование на возгорания, ликвидацию свалок. На особом контроле должен стоять вопрос своевременного возмещения ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что руководство курганской прокуратуры выехало к пострадавшим жителям. В местах временного проживания они принимали жалобы потерпевших и рассказывали о мерах поддержки.