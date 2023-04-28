Пригожин анонсировал закрытие ЧВК «Вагнер»

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» скоро исчезнет Фото:
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ЧВК «Вагнер» скоро прекратит свое существование и уйдет в историю. Об этом сообщил ее основатель Евгений Пригожин. Он отметил, что в этом нет ничего страшного.

«На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК „Вагнер“ заканчивается. И ЧВК „Вагнер“ через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного», — рассказал Евгений Пригожин в интервью telegram-каналу WarGonzo.

В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» участвуют в ожесточенных боях в Бахмуте (Артемовске). Они полностью заблокировали трассу, по которой ВСУ получали снабжение, передает телеканал 360.

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ЧВК «Вагнер» скоро прекратит свое существование и уйдет в историю. Об этом сообщил ее основатель Евгений Пригожин. Он отметил, что в этом нет ничего страшного. «На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК „Вагнер“ заканчивается. И ЧВК „Вагнер“ через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного», — рассказал Евгений Пригожин в интервью telegram-каналу WarGonzo. В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» участвуют в ожесточенных боях в Бахмуте (Артемовске). Они полностью заблокировали трассу, по которой ВСУ получали снабжение, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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