СК предъявил обвинения двум задержанным фигурантам пожара в Сосьве

Уголовное дело находится на особом контроле СУ СК Свердловской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области предъявили обвинения в совершении преступлений двум задержанным гражданам в рамках расследования масштабного пожара в поселке Сосьва (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователем СКР предъявлено обвинение 29-летнему гражданину, осуществляющему управленческие функции на местной пилораме в совершении преступлений, по статье 168 УК РФ — уничтожение и повреждение имущества по неосторожности и части 3 статьи 219 УК РФ — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Другому фигуранту — 40-летнему специалисту по пожарной безопасности муниципального казенного учреждения „Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО“ предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ и по части 3 статьи 293 УК РФ — халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций», — рассказали в telegram-канале СК России по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало о масштабном пожаре в поселке Сосьва. В пожаре были уничтожены десятки домов. Без крова остались 660 человек.