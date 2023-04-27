27 апреля 2023

В городе ХМАО перераспределили бюджет

В Нягани депутаты внесли изменения в городской бюджет
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты гордумы Нягани перераспределили бюджет на 2023 год Фото:

Дума Нягани внесла изменения в городской бюджет на 2023 год. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев.

«В 2022 году общая сумма задолженности по уплате налогов в местный бюджет составила более четырех миллионов рублей. Важно — в бюджет города внесены некоторые изменения», — написал в своем telegram-канале Иван Ямашев.

На заседании гордумы было принято решение направить 137 миллионов из городского бюджета на приобретение 23 квартир для расселения жильцов аварийных домов, 200 миллионов будут израсходованы в текущем и следующем году на поддержание дорожной инфраструктуры. Также 17 миллионов рублей пойдут на реализацию двух проектов, осуществляемых в рамках инициативного бюджетирования, которые победили на окружном конкурсе.

Ранее URA.RU рассказало, что Ямашев завил об увеличении налоговых поступлений в городской бюджет. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэру не затягивать с переселением жильцов из домов, в стенах которых был обнаружен фенол.

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Дума Нягани внесла изменения в городской бюджет на 2023 год. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. «В 2022 году общая сумма задолженности по уплате налогов в местный бюджет составила более четырех миллионов рублей. Важно — в бюджет города внесены некоторые изменения», — написал в своем telegram-канале Иван Ямашев. На заседании гордумы было принято решение направить 137 миллионов из городского бюджета на приобретение 23 квартир для расселения жильцов аварийных домов, 200 миллионов будут израсходованы в текущем и следующем году на поддержание дорожной инфраструктуры. Также 17 миллионов рублей пойдут на реализацию двух проектов, осуществляемых в рамках инициативного бюджетирования, которые победили на окружном конкурсе. Ранее URA.RU рассказало, что Ямашев завил об увеличении налоговых поступлений в городской бюджет. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэру не затягивать с переселением жильцов из домов, в стенах которых был обнаружен фенол.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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