В городе ХМАО перераспределили бюджет

В Нягани депутаты внесли изменения в городской бюджет

28 апреля 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы Нягани перераспределили бюджет на 2023 год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дума Нягани внесла изменения в городской бюджет на 2023 год. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. «В 2022 году общая сумма задолженности по уплате налогов в местный бюджет составила более четырех миллионов рублей. Важно — в бюджет города внесены некоторые изменения», — написал в своем telegram-канале Иван Ямашев. На заседании гордумы было принято решение направить 137 миллионов из городского бюджета на приобретение 23 квартир для расселения жильцов аварийных домов, 200 миллионов будут израсходованы в текущем и следующем году на поддержание дорожной инфраструктуры. Также 17 миллионов рублей пойдут на реализацию двух проектов, осуществляемых в рамках инициативного бюджетирования, которые победили на окружном конкурсе. Ранее URA.RU рассказало, что Ямашев завил об увеличении налоговых поступлений в городской бюджет. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэру не затягивать с переселением жильцов из домов, в стенах которых был обнаружен фенол.

Дума Нягани внесла изменения в городской бюджет на 2023 год. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. «В 2022 году общая сумма задолженности по уплате налогов в местный бюджет составила более четырех миллионов рублей. Важно — в бюджет города внесены некоторые изменения», — написал в своем telegram-канале Иван Ямашев. На заседании гордумы было принято решение направить 137 миллионов из городского бюджета на приобретение 23 квартир для расселения жильцов аварийных домов, 200 миллионов будут израсходованы в текущем и следующем году на поддержание дорожной инфраструктуры. Также 17 миллионов рублей пойдут на реализацию двух проектов, осуществляемых в рамках инициативного бюджетирования, которые победили на окружном конкурсе. Ранее URA.RU рассказало, что Ямашев завил об увеличении налоговых поступлений в городской бюджет. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэру не затягивать с переселением жильцов из домов, в стенах которых был обнаружен фенол.