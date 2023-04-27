27 апреля 2023

Пермские полицейские задержали водителя, который несколько раз врезался в дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг против транспортной реформы. Пермь, чп, ппс, полицейский, чс, шеврон полиция
Водителя задержали полицейские Фото:

В Березниках (Пермский край) задержали мужчину, который несколько раз на своей машине врезался в стену дома. По данным полиции, сейчас мужчина находится под стражей.

«По сообщениям очевидцев, автовладелец несколько раз врезался в стену дома на улице Пятилетки, 29 в Березниках. Водителя задержали на 12 суток», — указано на странице телеканала «Свое ТВ» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на данные полиции.

Нарушителем оказался местный житель 1989 года рождения. Сообщается, что мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказывали о водителе, который, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, выпрыгнул на ходу из своего автомобиля. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березниках (Пермский край) задержали мужчину, который несколько раз на своей машине врезался в стену дома. По данным полиции, сейчас мужчина находится под стражей. «По сообщениям очевидцев, автовладелец несколько раз врезался в стену дома на улице Пятилетки, 29 в Березниках. Водителя задержали на 12 суток», — указано на странице телеканала «Свое ТВ» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на данные полиции. Нарушителем оказался местный житель 1989 года рождения. Сообщается, что мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказывали о водителе, который, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, выпрыгнул на ходу из своего автомобиля. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...