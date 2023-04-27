Пермские полицейские задержали водителя, который несколько раз врезался в дом

28 апреля 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Водителя задержали полицейские Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Березниках (Пермский край) задержали мужчину, который несколько раз на своей машине врезался в стену дома. По данным полиции, сейчас мужчина находится под стражей. «По сообщениям очевидцев, автовладелец несколько раз врезался в стену дома на улице Пятилетки, 29 в Березниках. Водителя задержали на 12 суток», — указано на странице телеканала «Свое ТВ» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на данные полиции. Нарушителем оказался местный житель 1989 года рождения. Сообщается, что мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказывали о водителе, который, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, выпрыгнул на ходу из своего автомобиля. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Березниках (Пермский край) задержали мужчину, который несколько раз на своей машине врезался в стену дома. По данным полиции, сейчас мужчина находится под стражей. «По сообщениям очевидцев, автовладелец несколько раз врезался в стену дома на улице Пятилетки, 29 в Березниках. Водителя задержали на 12 суток», — указано на странице телеканала «Свое ТВ» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на данные полиции. Нарушителем оказался местный житель 1989 года рождения. Сообщается, что мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказывали о водителе, который, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, выпрыгнул на ходу из своего автомобиля. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.