Пермские полицейские задержали водителя, который несколько раз врезался в дом

В Березниках (Пермский край) задержали мужчину, который несколько раз на своей машине врезался в стену дома. По данным полиции, сейчас мужчина находится под стражей.
«По сообщениям очевидцев, автовладелец несколько раз врезался в стену дома на улице Пятилетки, 29 в Березниках. Водителя задержали на 12 суток», — указано на странице телеканала «Свое ТВ» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на данные полиции.
Нарушителем оказался местный житель 1989 года рождения. Сообщается, что мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказывали о водителе, который, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, выпрыгнул на ходу из своего автомобиля. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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