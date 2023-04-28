Центробанк предупредил об изменениях по ипотечным выплатам россиян

Банк России: с 1 мая вырастут надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

29 апреля 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

с 1 мая ЦБ РФ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках Фото: Размик Закарян © URA.RU В России с 1 мая повышаются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Об этом сообщили в Центральном Банке РФ. «Банк России повышает с 1 мая 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков», — сообщается на официальном сайте регулятора. Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков заявлял, что цены на покупку квартир в новостройках значительно снизятся. По его словам, понижение цены произойдет из-за перенасыщения рынка жилья. В Госдуме еще в декабре 2022 года призвали искать инструменты для остановки роста цен и их снижения.

В России с 1 мая повышаются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Об этом сообщили в Центральном Банке РФ. «Банк России повышает с 1 мая 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков», — сообщается на официальном сайте регулятора. Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков заявлял, что цены на покупку квартир в новостройках значительно снизятся. По его словам, понижение цены произойдет из-за перенасыщения рынка жилья. В Госдуме еще в декабре 2022 года призвали искать инструменты для остановки роста цен и их снижения.