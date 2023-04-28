Центробанк предупредил об изменениях по ипотечным выплатам россиян

В России с 1 мая повышаются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Об этом сообщили в Центральном Банке РФ.
«Банк России повышает с 1 мая 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков», —
Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков заявлял, что цены на покупку квартир в новостройках значительно снизятся. По его словам, понижение цены произойдет из-за перенасыщения рынка жилья. В Госдуме еще в декабре 2022 года призвали искать инструменты для остановки роста цен и их снижения.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!