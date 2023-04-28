28 апреля 2023

МК: Житель Одесской области «заминировал» военкомат из-за приятелей

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Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, кабинки для голосования, минирование, подозрительный предмет, забытая сумка
Минирование оказалось ложным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Одесской области Украины сообщил о якобы имевшем место быть минировании военкомата. Сообщение о лжеминировании он отправил тогда, когда его приятелей вызвали в военкомат, рассказали в Главном управлении Национальной полиции украинского региона.

«Правоохранители в тот же день задержали сообщившего о лже-минировании. Мужчина пояснил — был „крайне взволнован тем, что его товарищей вызвали в военкомат“», — сообщает МК.

У лжеминера изъяли мобильный телефон, с помощью которого он позвонил и заявил о минировании, пытаясь предотвратить прием друзей в украинском военкомате. Подозреваемый до избрания меры помещен в изолятор временного содержания (ИВС).

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Житель Одесской области Украины сообщил о якобы имевшем место быть минировании военкомата. Сообщение о лжеминировании он отправил тогда, когда его приятелей вызвали в военкомат, рассказали в Главном управлении Национальной полиции украинского региона. «Правоохранители в тот же день задержали сообщившего о лже-минировании. Мужчина пояснил — был „крайне взволнован тем, что его товарищей вызвали в военкомат“», — сообщает МК. У лжеминера изъяли мобильный телефон, с помощью которого он позвонил и заявил о минировании, пытаясь предотвратить прием друзей в украинском военкомате. Подозреваемый до избрания меры помещен в изолятор временного содержания (ИВС).
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