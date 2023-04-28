МК: Житель Одесской области «заминировал» военкомат из-за приятелей

Житель Одесской области Украины сообщил о якобы имевшем место быть минировании военкомата. Сообщение о лжеминировании он отправил тогда, когда его приятелей вызвали в военкомат, рассказали в Главном управлении Национальной полиции украинского региона.
«Правоохранители в тот же день задержали сообщившего о лже-минировании. Мужчина пояснил — был „крайне взволнован тем, что его товарищей вызвали в военкомат“», — сообщает
У лжеминера изъяли мобильный телефон, с помощью которого он позвонил и заявил о минировании, пытаясь предотвратить прием друзей в украинском военкомате. Подозреваемый до избрания меры помещен в изолятор временного содержания (ИВС).
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