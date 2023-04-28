28 апреля 2023

Погода в Челябинске 9 мая будет облачной и прохладной. Скрин

Погода в Челябинске 9 мая будет облачной и прохладной. Скрин
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 9 мая. Челябинск, ан24
Днем 9 мая погода будет облачной, пройдут небольшие дожди Фото:

Погода в Челябинске 9 мая будет облачной и прохладной. Об этом сообщили региональные синоптики в прогнозе на ближайшие две недели.

«Днем 8 и 9 мая в Челябинской области температура воздуха будет от +15 до +16 градусов, 8 мая осадков не ожидается, 9 мая будут идти небольшие дожди. Ночью похолодает до +6 градусов», — информирует сайт «Гисметео».

По прогнозу метеорологов, кроме 9 мая, дожди будут идти в городе и области 29 апреля, а также 7 мая. В остальные дни ожидается облачная погода без осадков. При этом 3 мая днем воздух прогреется до +25 градусов, но уже на следующий день, 4 мая, дневная температура понизится до +19.

Ранее синоптики также обещали прохладную и дождливую погоду в регионе на майские праздники. Такой прогноз был дан ими и на 1 мая, и на День Победы.

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Погода в Челябинске 9 мая будет облачной и прохладной. Об этом сообщили региональные синоптики в прогнозе на ближайшие две недели. «Днем 8 и 9 мая в Челябинской области температура воздуха будет от +15 до +16 градусов, 8 мая осадков не ожидается, 9 мая будут идти небольшие дожди. Ночью похолодает до +6 градусов», — информирует сайт «Гисметео». По прогнозу метеорологов, кроме 9 мая, дожди будут идти в городе и области 29 апреля, а также 7 мая. В остальные дни ожидается облачная погода без осадков. При этом 3 мая днем воздух прогреется до +25 градусов, но уже на следующий день, 4 мая, дневная температура понизится до +19. Ранее синоптики также обещали прохладную и дождливую погоду в регионе на майские праздники. Такой прогноз был дан ими и на 1 мая, и на День Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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