Погода в Челябинске 9 мая будет облачной и прохладной. Скрин

Погода в Челябинске 9 мая будет облачной и прохладной. Скрин

29 апреля 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

Днем 9 мая погода будет облачной, пройдут небольшие дожди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Погода в Челябинске 9 мая будет облачной и прохладной. Об этом сообщили региональные синоптики в прогнозе на ближайшие две недели. «Днем 8 и 9 мая в Челябинской области температура воздуха будет от +15 до +16 градусов, 8 мая осадков не ожидается, 9 мая будут идти небольшие дожди. Ночью похолодает до +6 градусов», — информирует сайт «Гисметео». По прогнозу метеорологов, кроме 9 мая, дожди будут идти в городе и области 29 апреля, а также 7 мая. В остальные дни ожидается облачная погода без осадков. При этом 3 мая днем воздух прогреется до +25 градусов, но уже на следующий день, 4 мая, дневная температура понизится до +19. Ранее синоптики также обещали прохладную и дождливую погоду в регионе на майские праздники. Такой прогноз был дан ими и на 1 мая, и на День Победы. Сайт Гисметео

Погода в Челябинске 9 мая будет облачной и прохладной. Об этом сообщили региональные синоптики в прогнозе на ближайшие две недели. «Днем 8 и 9 мая в Челябинской области температура воздуха будет от +15 до +16 градусов, 8 мая осадков не ожидается, 9 мая будут идти небольшие дожди. Ночью похолодает до +6 градусов», — информирует сайт «Гисметео». По прогнозу метеорологов, кроме 9 мая, дожди будут идти в городе и области 29 апреля, а также 7 мая. В остальные дни ожидается облачная погода без осадков. При этом 3 мая днем воздух прогреется до +25 градусов, но уже на следующий день, 4 мая, дневная температура понизится до +19. Ранее синоптики также обещали прохладную и дождливую погоду в регионе на майские праздники. Такой прогноз был дан ими и на 1 мая, и на День Победы.