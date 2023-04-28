ВС РФ в мае получат новый детектор беспилотников

29 апреля 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

ВС РФ в мае получат новый носимый тактический комплекс обнаружения и подавления БЛА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ в мае текущего года получат новый носимый детектор беспилотников «Синица» способный обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БЛА) на дистанции до 2000 метров в секторе 120 градусов. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе страны. «Станция представляет собой носимый на разгрузочном жилете комплекс для пеших и мобильных групп, в который входит модуль носителя и набор сменных модулей, дающий носителю широкие возможности по конфигурированию комплекса под конкретную задачу. Диапазон рабочих частот — 2 400, 5 200, 5 800 МГц. В мае планируется поставка контрольной партии в вооруженные силы», — сообщил источник, его слова передает ТАСС. По его словам, разработка может обнаруживать БЛА на дистанции до 2000 метров в секторе 120 градусов. Собеседник уточнил, что устройство работает от одного аккумулятора не менее 120 минут и имеет возможность питания от стационарной сети. Ранее начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак заявил, что России, в отличие от Украины, хватает средств на спецоперацию (СВО), у нее их достаточно. По его словам, это главное отличие Москвы от Киева. Директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с URA.RU заявил, что российская сторона способна побороть численное преимущество в вооруженных формированиях Украины за счет технического превосходства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВС РФ в мае текущего года получат новый носимый детектор беспилотников «Синица» способный обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БЛА) на дистанции до 2000 метров в секторе 120 градусов. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе страны. «Станция представляет собой носимый на разгрузочном жилете комплекс для пеших и мобильных групп, в который входит модуль носителя и набор сменных модулей, дающий носителю широкие возможности по конфигурированию комплекса под конкретную задачу. Диапазон рабочих частот — 2 400, 5 200, 5 800 МГц. В мае планируется поставка контрольной партии в вооруженные силы», — сообщил источник, его слова передает ТАСС. По его словам, разработка может обнаруживать БЛА на дистанции до 2000 метров в секторе 120 градусов. Собеседник уточнил, что устройство работает от одного аккумулятора не менее 120 минут и имеет возможность питания от стационарной сети. Ранее начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак заявил, что России, в отличие от Украины, хватает средств на спецоперацию (СВО), у нее их достаточно. По его словам, это главное отличие Москвы от Киева. Директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с URA.RU заявил, что российская сторона способна побороть численное преимущество в вооруженных формированиях Украины за счет технического превосходства.