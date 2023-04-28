Польский генерал озвучил главное преимущество России перед Украиной в СВО

Польский генерал Анджейчак: у России есть средства на спецоперацию в отличие от Украины

29 апреля 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

У России достаточно средств для спецоперации, подчеркнул Раймунд Анджейчак Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России, в отличие от Украины, хватает средств на спецоперацию, у нее их достаточно. Это главное отличие Москвы от Киева обозначил начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак. «Финансовые инструменты, которыми Россия владела до [спецоперации], динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», — объяснил он, передает польский журнал Do Rzeczy . Он подчеркнул, что сейчас Киев сталкивается с огромными экономическими проблемами, вес которых превышает проблемы России. Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский и украинское правительство перестанут существовать к моменту окончания спецоперации. Экс-советник главы Офиса украинского лидера Алексей Арестович считает, что после конца спецоперации Украина столкнется с новыми проблемами, а рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упадет. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Украина прекратит свое существование после прекращения поставок оружия от стран Запада.

России, в отличие от Украины, хватает средств на спецоперацию, у нее их достаточно. Это главное отличие Москвы от Киева обозначил начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак. «Финансовые инструменты, которыми Россия владела до [спецоперации], динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», — объяснил он, передает польский журнал Do Rzeczy. Он подчеркнул, что сейчас Киев сталкивается с огромными экономическими проблемами, вес которых превышает проблемы России. Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский и украинское правительство перестанут существовать к моменту окончания спецоперации. Экс-советник главы Офиса украинского лидера Алексей Арестович считает, что после конца спецоперации Украина столкнется с новыми проблемами, а рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упадет. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Украина прекратит свое существование после прекращения поставок оружия от стран Запада.