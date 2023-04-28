28 апреля 2023

Польский генерал озвучил главное преимущество России перед Украиной в СВО

Польский генерал Анджейчак: у России есть средства на спецоперацию в отличие от Украины
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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдат
У России достаточно средств для спецоперации, подчеркнул Раймунд Анджейчак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

России, в отличие от Украины, хватает средств на спецоперацию, у нее их достаточно. Это главное отличие Москвы от Киева обозначил начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак.

«Финансовые инструменты, которыми Россия владела до [спецоперации], динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», — объяснил он, передает польский журнал Do Rzeczy. Он подчеркнул, что сейчас Киев сталкивается с огромными экономическими проблемами, вес которых превышает проблемы России.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский и украинское правительство перестанут существовать к моменту окончания спецоперации. Экс-советник главы Офиса украинского лидера Алексей Арестович считает, что после конца спецоперации Украина столкнется с новыми проблемами, а рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упадет. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Украина прекратит свое существование после прекращения поставок оружия от стран Запада.

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России, в отличие от Украины, хватает средств на спецоперацию, у нее их достаточно. Это главное отличие Москвы от Киева обозначил начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак. «Финансовые инструменты, которыми Россия владела до [спецоперации], динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», — объяснил он, передает польский журнал Do Rzeczy. Он подчеркнул, что сейчас Киев сталкивается с огромными экономическими проблемами, вес которых превышает проблемы России. Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский и украинское правительство перестанут существовать к моменту окончания спецоперации. Экс-советник главы Офиса украинского лидера Алексей Арестович считает, что после конца спецоперации Украина столкнется с новыми проблемами, а рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упадет. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Украина прекратит свое существование после прекращения поставок оружия от стран Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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