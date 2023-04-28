28 апреля 2023

Десятки свердловчан простились с медбратом, которого убили во время вызова

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Погребение пройдет на Широкореченском кладбище Екатеринбурга Фото:

Около 50 человек пришли на траурную церемонию прощания с медбратом из Березовского (Свердловская область), которого убили ножом во время вызова. По словам супруги, родные собирались кремировать погибшего, но сделать это не разрешили следователи.

«Проститься с медбратом, которого убили на вызове, пришли порядка 50 человек. Мужчина хотел, чтобы его кремировали, но этого сделать не разрешили в СК», — пишет «4-й канал» в Telegram, ссылаясь на слова супруги погибшего. Погребение пройдет на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Инцидент произошел 25 апреля в Березовском. Медбрат приехал на вызов, где его ударил ножом мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. С полученным ранением потерпевший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Свердловчанина, убившего медика скорой помощи, готовят к суду.

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Около 50 человек пришли на траурную церемонию прощания с медбратом из Березовского (Свердловская область), которого убили ножом во время вызова. По словам супруги, родные собирались кремировать погибшего, но сделать это не разрешили следователи. «Проститься с медбратом, которого убили на вызове, пришли порядка 50 человек. Мужчина хотел, чтобы его кремировали, но этого сделать не разрешили в СК», — пишет «4-й канал» в Telegram, ссылаясь на слова супруги погибшего. Погребение пройдет на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Инцидент произошел 25 апреля в Березовском. Медбрат приехал на вызов, где его ударил ножом мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. С полученным ранением потерпевший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Свердловчанина, убившего медика скорой помощи, готовят к суду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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