Десятки свердловчан простились с медбратом, которого убили во время вызова

29 апреля 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Погребение пройдет на Широкореченском кладбище Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Около 50 человек пришли на траурную церемонию прощания с медбратом из Березовского (Свердловская область), которого убили ножом во время вызова. По словам супруги, родные собирались кремировать погибшего, но сделать это не разрешили следователи. «Проститься с медбратом, которого убили на вызове, пришли порядка 50 человек. Мужчина хотел, чтобы его кремировали, но этого сделать не разрешили в СК», — пишет «4-й канал» в Telegram, ссылаясь на слова супруги погибшего. Погребение пройдет на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Инцидент произошел 25 апреля в Березовском. Медбрат приехал на вызов, где его ударил ножом мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. С полученным ранением потерпевший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Свердловчанина, убившего медика скорой помощи, готовят к суду.

Около 50 человек пришли на траурную церемонию прощания с медбратом из Березовского (Свердловская область), которого убили ножом во время вызова. По словам супруги, родные собирались кремировать погибшего, но сделать это не разрешили следователи. «Проститься с медбратом, которого убили на вызове, пришли порядка 50 человек. Мужчина хотел, чтобы его кремировали, но этого сделать не разрешили в СК», — пишет «4-й канал» в Telegram, ссылаясь на слова супруги погибшего. Погребение пройдет на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Инцидент произошел 25 апреля в Березовском. Медбрат приехал на вызов, где его ударил ножом мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. С полученным ранением потерпевший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Свердловчанина, убившего медика скорой помощи, готовят к суду.