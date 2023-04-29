Что изменится в жизни россиян с 1 мая

В мае ипотека для новостроек подорожает из-за повышения надбавки к коэффициентам риска
В России с мая получить пенсию наличными можно только через представителей «Почты России», а ипотека подорожает в связи с повышением надбавки к коэффициентам риска. URA.RU приводит основные изменения, которые ждут россиян с 1 мая.
- В России с 1 мая выдавать пенсию и социальные пособия наличными денежными средствами будет только «Почта России». Выплаты можно получить у почтальона или в отделении. Раньше было доступно получение наличных денег в частных компаниях. Пенсионерам доступны несколько способов получения выплат: на банковский счет, в отделении почты или на дому. Выбрать нужный вариант можно в Социальном Фонде России: лично в офисе или через интернет.
- Ипотека для жилья в новостройках будет выдаваться под более высокий процент в связи с повышением Центробанком РФ с 1 мая надбавки к коэффициентам риска. Введенная мера позволит банкам накопить буфер капитала для покрытия рисков, которые возникают из-за разницы цен на первичном и вторичном рынках жилья.
- Минпромторг 15 мая начнет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Производители, импортеры, продавцы минеральной и газированной воды, а также соков, квасов, компотов и морсов (напитков с добавками сахара и других подсластителей) примут участие на добровольной основе. Эксперимент завершится 1 февраля 2024 года, на основе результатов будет принято решение о целесообразности маркировки.
- С 1 мая россиян ждет ужесточение контроля газовых счетчиков. Введение нового ГОСТа должно решить проблему, которая касалась загородных домов. Он устанавливает методику периодической поверки приборов учета и призван бороться с потребителями, которые устанавливали магниты на счетчики.
- С 9 мая в силу вступит закон о запрете на продажу вейпов несовершеннолетним. Штраф за привлечение детей к курению никотинсодержащей продукции увеличится до 5 тысяч рублей, для родителей и законных представителей — до 7 тысяч рублей. Продажа подобной продукции детям будет наказываться штрафом до 600 тысяч рублей.
- Дачникам разрешили разводить на участках кроликов, кур, гусей, уток и индюков. Раньше за их содержание грозил штраф 20 тысяч рублей. Важно соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемиологические правила, а также выращивать птиц и животных для себя (не на продажу).
- В мае в обязательном порядке начнут собирать ДНК у некоторых граждан. Так, процедуру должны будут пройти осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений.
- По решению Банка России с 1 мая организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), уменьшат максимальный размер банковской комиссии при расчетах через Систему быстрых платежей (СБП). Комиссия снизится с 0,4 до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей.
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