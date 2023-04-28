Поезд насмерть сбил жителя Челябинской области

Труп мужчины найден на железнодорожных путях на станции Аргаяш в Челябинской области. По предварительным данным, мужчину сбил поезд, сообщила транспортная прокуратура.
«На станции Аргаяш Южно-Уральской железной дороги обнаружен труп мужчины с признаками травмирования железнодорожным подвижным составом. Челябинской транспортной прокуратурой устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила Уральская транспортная прокуратура.
В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что инцидент произошел утром в субботу. Мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинист поезда не смог вовремя затормозить. Проводится доследственная проверка по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).
Это уже второй случай смертельного травмирования на железной дороге за последний месяц. Так, 10 апреля грузовой поезд насмерть сбил мужчину на станции Чебаркуль.
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