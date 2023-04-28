28 апреля 2023

Поезд насмерть сбил жителя Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Железная дорога. Челябинская область, рельсы, железнодорожный состав, шпалы, грузовой поезд, ржд, железная дорога, поезд
Мужчина переходил железную дорогу в запрещенном месте Фото:

Труп мужчины найден на железнодорожных путях на станции Аргаяш в Челябинской области. По предварительным данным, мужчину сбил поезд, сообщила транспортная прокуратура.

«На станции Аргаяш Южно-Уральской железной дороги обнаружен труп мужчины с признаками травмирования железнодорожным подвижным составом. Челябинской транспортной прокуратурой устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила Уральская транспортная прокуратура.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что инцидент произошел утром в субботу. Мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинист поезда не смог вовремя затормозить. Проводится доследственная проверка по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Это уже второй случай смертельного травмирования на железной дороге за последний месяц. Так, 10 апреля грузовой поезд насмерть сбил мужчину на станции Чебаркуль.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Труп мужчины найден на железнодорожных путях на станции Аргаяш в Челябинской области. По предварительным данным, мужчину сбил поезд, сообщила транспортная прокуратура. «На станции Аргаяш Южно-Уральской железной дороги обнаружен труп мужчины с признаками травмирования железнодорожным подвижным составом. Челябинской транспортной прокуратурой устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила Уральская транспортная прокуратура. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что инцидент произошел утром в субботу. Мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинист поезда не смог вовремя затормозить. Проводится доследственная проверка по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»). Это уже второй случай смертельного травмирования на железной дороге за последний месяц. Так, 10 апреля грузовой поезд насмерть сбил мужчину на станции Чебаркуль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...