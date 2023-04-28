28 апреля 2023
27 апреля 2023

На «трассе смерти» в ЯНАО перекрыли движение из-за непогоды

Участок трассы «Сургут-Салехард» из Муравленко в Губкинский закрыт из-за непогоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, кирпич, знак
Движение на трассе остановлено Фото:

Участок трассы «Сургут-Салехард», известной как «трасса смерти» из-за большого количества аварий, 29 апреля перекрыли из-за непогоды. Об этом сообщили в администрации Муравленко.

«Дорога Сургут-Салехард из г. Муравленко в сторону г. Губкинский закрыта, в связи с неблагоприятными погодными явлениями», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале мэрии.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое из-за метели закрывали выезд на загородную дорогу до Коротчаево. Сейчас ограничение отменено. В округе объявлено штормовое предупреждение. Недалеко от поселка Ханымей Пуровского района из-за метели образовалась автомобильная пробка.

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Участок трассы «Сургут-Салехард», известной как «трасса смерти» из-за большого количества аварий, 29 апреля перекрыли из-за непогоды. Об этом сообщили в администрации Муравленко. «Дорога Сургут-Салехард из г. Муравленко в сторону г. Губкинский закрыта, в связи с неблагоприятными погодными явлениями», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале мэрии. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое из-за метели закрывали выезд на загородную дорогу до Коротчаево. Сейчас ограничение отменено. В округе объявлено штормовое предупреждение. Недалеко от поселка Ханымей Пуровского района из-за метели образовалась автомобильная пробка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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