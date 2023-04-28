В пермский город прибыл «Эшелон Победы»

29 апреля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Ретропоезд «Эшелон Победы» прибыл в рамках большого тура Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Кунгур (Пермский край) прибыл ретропоезд в рамках большого тура, посвященного 78-й годовщине Победы. Об этом сообщил telegram-канал Свердловской железной дороги, филиал ОАО «РЖД». «В составе ретропоезда находятся отреставрированные вагоны военных времен. В передвижном поезде-музее на открытых платформах представлены образцы исторической военной техники, а также станки с эвакуированных на Урал заводов», — рассказали в ведомстве. В Кунгуре прошла первая остановка передвижного поезда-музея. Затем «Эшелон Победы» прибудет 30 апреля на станцию Пермь 2. «В период с 29 апреля по 23 мая на Свердловской железной дороге будут курсировать сразу 2 состава ретропоездов», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми 9 мая горожан ждет военный парад с участием техники, шествие «Бессмертного полка», концерт и фейерверк. Различные интерактивные площадки будут работать на эспланаде и набережной.

В Кунгур (Пермский край) прибыл ретропоезд в рамках большого тура, посвященного 78-й годовщине Победы. Об этом сообщил telegram-канал Свердловской железной дороги, филиал ОАО «РЖД». «В составе ретропоезда находятся отреставрированные вагоны военных времен. В передвижном поезде-музее на открытых платформах представлены образцы исторической военной техники, а также станки с эвакуированных на Урал заводов», — рассказали в ведомстве. В Кунгуре прошла первая остановка передвижного поезда-музея. Затем «Эшелон Победы» прибудет 30 апреля на станцию Пермь 2. «В период с 29 апреля по 23 мая на Свердловской железной дороге будут курсировать сразу 2 состава ретропоездов», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми 9 мая горожан ждет военный парад с участием техники, шествие «Бессмертного полка», концерт и фейерверк. Различные интерактивные площадки будут работать на эспланаде и набережной.