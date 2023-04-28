28 апреля 2023

В пермский город прибыл «Эшелон Победы»

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Ретропоезд Эшелон Победы. Екатеринбург, катюша, бм-13, поезд победы, эшелон победы, ретропоезд
Ретропоезд «Эшелон Победы» прибыл в рамках большого тура Фото:

В Кунгур (Пермский край) прибыл ретропоезд в рамках большого тура, посвященного 78-й годовщине Победы. Об этом сообщил telegram-канал Свердловской железной дороги, филиал ОАО «РЖД».

«В составе ретропоезда находятся отреставрированные вагоны военных времен. В передвижном поезде-музее на открытых платформах представлены образцы исторической военной техники, а также станки с эвакуированных на Урал заводов», — рассказали в ведомстве.

В Кунгуре прошла первая остановка передвижного поезда-музея. Затем «Эшелон Победы» прибудет 30 апреля на станцию Пермь 2. «В период с 29 апреля по 23 мая на Свердловской железной дороге будут курсировать сразу 2 состава ретропоездов», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми 9 мая горожан ждет военный парад с участием техники, шествие «Бессмертного полка», концерт и фейерверк. Различные интерактивные площадки будут работать на эспланаде и набережной.

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В Кунгур (Пермский край) прибыл ретропоезд в рамках большого тура, посвященного 78-й годовщине Победы. Об этом сообщил telegram-канал Свердловской железной дороги, филиал ОАО «РЖД». «В составе ретропоезда находятся отреставрированные вагоны военных времен. В передвижном поезде-музее на открытых платформах представлены образцы исторической военной техники, а также станки с эвакуированных на Урал заводов», — рассказали в ведомстве. В Кунгуре прошла первая остановка передвижного поезда-музея. Затем «Эшелон Победы» прибудет 30 апреля на станцию Пермь 2. «В период с 29 апреля по 23 мая на Свердловской железной дороге будут курсировать сразу 2 состава ретропоездов», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми 9 мая горожан ждет военный парад с участием техники, шествие «Бессмертного полка», концерт и фейерверк. Различные интерактивные площадки будут работать на эспланаде и набережной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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