28 апреля 2023

Куйвашев выделил миллионы рублей погорельцам из поселка Таежный

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Билет в будущее. Екатеринбург , куйвашев евгений
Губернатор Куйвашев провел встречу с жителями Таежного Фото:
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Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 4,5 млн рублей из резервного фонда региона на оказание материальной помощи жителям поселке Таежный, которые пострадали от пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Евгений Куйвашев направил свыше 4,5 миллиона рублей из резервного фонда региона на матпомощь жителям Таежного», — говорится в сообщении ДИПа. Средства направлены на первоочередные компенсации людям в связи с полной утратой имущества.

В поселке Таежный огнем было уничтожено более 20 жилых домов. Без жилья остались почти полсотни человек. «Люди должны получить необходимую помощь — по аналогии с пострадавшими от пожара в Сосьве и других территориях. Для каждой семьи должен быть в самые короткие сроки составлен индивидуальный „паспорт“», — сказал Куйвашев на координационном совещании, которое провел сегодня в поселке.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Куйвашев вылетел в поселок Таежный, где встретился с погорельцами. Вместе с ним там работал глава свердловского МЧС Виктор Теряев.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 4,5 млн рублей из резервного фонда региона на оказание материальной помощи жителям поселке Таежный, которые пострадали от пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Евгений Куйвашев направил свыше 4,5 миллиона рублей из резервного фонда региона на матпомощь жителям Таежного», — говорится в сообщении ДИПа. Средства направлены на первоочередные компенсации людям в связи с полной утратой имущества. В поселке Таежный огнем было уничтожено более 20 жилых домов. Без жилья остались почти полсотни человек. «Люди должны получить необходимую помощь — по аналогии с пострадавшими от пожара в Сосьве и других территориях. Для каждой семьи должен быть в самые короткие сроки составлен индивидуальный „паспорт“», — сказал Куйвашев на координационном совещании, которое провел сегодня в поселке. Ранее URA.RU писало, что губернатор Куйвашев вылетел в поселок Таежный, где встретился с погорельцами. Вместе с ним там работал глава свердловского МЧС Виктор Теряев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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