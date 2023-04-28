Куйвашев выделил миллионы рублей погорельцам из поселка Таежный

Губернатор Куйвашев провел встречу с жителями Таежного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 4,5 млн рублей из резервного фонда региона на оказание материальной помощи жителям поселке Таежный, которые пострадали от пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Евгений Куйвашев направил свыше 4,5 миллиона рублей из резервного фонда региона на матпомощь жителям Таежного», — говорится в сообщении ДИПа. Средства направлены на первоочередные компенсации людям в связи с полной утратой имущества.

В поселке Таежный огнем было уничтожено более 20 жилых домов. Без жилья остались почти полсотни человек. «Люди должны получить необходимую помощь — по аналогии с пострадавшими от пожара в Сосьве и других территориях. Для каждой семьи должен быть в самые короткие сроки составлен индивидуальный „паспорт“», — сказал Куйвашев на координационном совещании, которое провел сегодня в поселке.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Куйвашев вылетел в поселок Таежный, где встретился с погорельцами. Вместе с ним там работал глава свердловского МЧС Виктор Теряев.