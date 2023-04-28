28 апреля 2023

Губернатор Куйвашев встретится с погорельцами в поселке Таежный

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Вручение государственных наград в Доме Севастьянова. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев вылетел в Таежный вместе с главой свердловского МЧС Фото:
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 апреля встретится с погорельцами в поселке Таежный и проверит, как выполняются его поручения по поддержке населения. Вместе с ним туда направился глава регионального МЧС Виктор Теряев, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Евгений Куйвашев вылетел в поселок Таежный с главой ГУ МЧС по Свердловской области Виктором Теряевым. Здесь глава региона проведет встречу с погорельцами и проверит, как осуществляется поддержка населения», — рассказали в ДИПе.

Ранее губернатор Куйвашев вылетал в поселок Сосьва с главой МЧС РФ Александром Куренковым. Там они провели встречу с погорельцами. Свердловский губернатор после встречи с жителями поставил властям Сосьвы жесткое условие.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 апреля встретится с погорельцами в поселке Таежный и проверит, как выполняются его поручения по поддержке населения. Вместе с ним туда направился глава регионального МЧС Виктор Теряев, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Евгений Куйвашев вылетел в поселок Таежный с главой ГУ МЧС по Свердловской области Виктором Теряевым. Здесь глава региона проведет встречу с погорельцами и проверит, как осуществляется поддержка населения», — рассказали в ДИПе. Ранее губернатор Куйвашев вылетал в поселок Сосьва с главой МЧС РФ Александром Куренковым. Там они провели встречу с погорельцами. Свердловский губернатор после встречи с жителями поставил властям Сосьвы жесткое условие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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