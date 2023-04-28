Губернатор Куйвашев встретится с погорельцами в поселке Таежный

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 апреля встретится с погорельцами в поселке Таежный и проверит, как выполняются его поручения по поддержке населения. Вместе с ним туда направился глава регионального МЧС Виктор Теряев, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Евгений Куйвашев вылетел в поселок Таежный с главой ГУ МЧС по Свердловской области Виктором Теряевым. Здесь глава региона проведет встречу с погорельцами и проверит, как осуществляется поддержка населения», — рассказали в ДИПе.
Ранее губернатор Куйвашев вылетал в поселок Сосьва с главой МЧС РФ Александром Куренковым. Там они провели встречу с погорельцами. Свердловский губернатор после встречи с жителями поставил властям Сосьвы жесткое условие.
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