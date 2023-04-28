Губернатор Куйвашев встретится с погорельцами в поселке Таежный

29 апреля 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Куйвашев вылетел в Таежный вместе с главой свердловского МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 апреля встретится с погорельцами в поселке Таежный и проверит, как выполняются его поручения по поддержке населения. Вместе с ним туда направился глава регионального МЧС Виктор Теряев, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Евгений Куйвашев вылетел в поселок Таежный с главой ГУ МЧС по Свердловской области Виктором Теряевым. Здесь глава региона проведет встречу с погорельцами и проверит, как осуществляется поддержка населения», — рассказали в ДИПе. Ранее губернатор Куйвашев вылетал в поселок Сосьва с главой МЧС РФ Александром Куренковым. Там они провели встречу с погорельцами. Свердловский губернатор после встречи с жителями поставил властям Сосьвы жесткое условие.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 апреля встретится с погорельцами в поселке Таежный и проверит, как выполняются его поручения по поддержке населения. Вместе с ним туда направился глава регионального МЧС Виктор Теряев, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Евгений Куйвашев вылетел в поселок Таежный с главой ГУ МЧС по Свердловской области Виктором Теряевым. Здесь глава региона проведет встречу с погорельцами и проверит, как осуществляется поддержка населения», — рассказали в ДИПе. Ранее губернатор Куйвашев вылетал в поселок Сосьва с главой МЧС РФ Александром Куренковым. Там они провели встречу с погорельцами. Свердловский губернатор после встречи с жителями поставил властям Сосьвы жесткое условие.