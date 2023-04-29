Полковник Алехин раскрыл тактику РФ по борьбе с украинскими беспилотниками

Россия борется с атаками украинских беспилотников с помощью совместной работы средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.
«Мелкие дроны ПВО, естественно, не может сбить. Она сбивает более крупные, как „Стрижи“ и прочие беспилотники, которые летят на дальние расстояния. Поэтому у нас тактика такая: РЭБ подавление и ПВО. То есть совместные действия», — сказал Геннадий Алехин.
По его словам, если беспилотник упал, значит, российская защита сработала. «Как показывает практика, такая тактика приносит свой успех. Например, в Белгородской области практически все летательные объекты или падают в поле или не долетают. Их подавляет в первую очередь система РЭБ. Они теряют управляемость и падают», — объяснил военный обозреватель.
В мае текущего года ВС РФ получат новый носимый детектор беспилотников «Синица», способный обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БЛА) на дистанции до 2000 метров в секторе 120 градусов. Президент России Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!