29 апреля 2023

Полковник Алехин раскрыл тактику РФ по борьбе с украинскими беспилотниками

Полковник Алехин: средства радиоэлектронной борьбы помогают РФ бороться с беспилотниками ВСУ
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Город Энергодар и Запорожская АЭС., дрон, разрушения, запорожская аэс
Падение украинских БПЛА говорит об эффективной тактике РФ, сказал Геннадий Алехин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия борется с атаками украинских беспилотников с помощью совместной работы средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.

«Мелкие дроны ПВО, естественно, не может сбить. Она сбивает более крупные, как „Стрижи“ и прочие беспилотники, которые летят на дальние расстояния. Поэтому у нас тактика такая: РЭБ подавление и ПВО. То есть совместные действия», — сказал Геннадий Алехин.

По его словам, если беспилотник упал, значит, российская защита сработала. «Как показывает практика, такая тактика приносит свой успех. Например, в Белгородской области практически все летательные объекты или падают в поле или не долетают. Их подавляет в первую очередь система РЭБ. Они теряют управляемость и падают», — объяснил военный обозреватель.

В мае текущего года ВС РФ получат новый носимый детектор беспилотников «Синица», способный обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БЛА) на дистанции до 2000 метров в секторе 120 градусов. Президент России Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей.

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Россия борется с атаками украинских беспилотников с помощью совместной работы средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Мелкие дроны ПВО, естественно, не может сбить. Она сбивает более крупные, как „Стрижи“ и прочие беспилотники, которые летят на дальние расстояния. Поэтому у нас тактика такая: РЭБ подавление и ПВО. То есть совместные действия», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, если беспилотник упал, значит, российская защита сработала. «Как показывает практика, такая тактика приносит свой успех. Например, в Белгородской области практически все летательные объекты или падают в поле или не долетают. Их подавляет в первую очередь система РЭБ. Они теряют управляемость и падают», — объяснил военный обозреватель. В мае текущего года ВС РФ получат новый носимый детектор беспилотников «Синица», способный обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БЛА) на дистанции до 2000 метров в секторе 120 градусов. Президент России Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей.
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