За взятки суд приговорил дорожника из ЯНАО к штрафу

29 апреля 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Мужчину осудили за взятки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший мастер МУП «Дорожно-строительного управления» в Тарко-Сале (ЯНАО) признан судом виновным в получении взяток. Как сообщили в окружном СКР, ему приговорили к штрафу в размере 990 тысяч рублей. «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ по пяти эпизодам (получение взятки за совершение заведомо незаконных действий). Приговором суда взяткополучателю назначено наказание в виде штрафа в размере 990 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в муниципальных учреждениях сроком на четыре года», — сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. Ранее сообщалось, что бывший мастер брал взятки у пяти осужденных к обязательным работам. Сумма взяток составила 137 тысяч рублей.

Бывший мастер МУП «Дорожно-строительного управления» в Тарко-Сале (ЯНАО) признан судом виновным в получении взяток. Как сообщили в окружном СКР, ему приговорили к штрафу в размере 990 тысяч рублей. «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ по пяти эпизодам (получение взятки за совершение заведомо незаконных действий). Приговором суда взяткополучателю назначено наказание в виде штрафа в размере 990 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в муниципальных учреждениях сроком на четыре года», — сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. Ранее сообщалось, что бывший мастер брал взятки у пяти осужденных к обязательным работам. Сумма взяток составила 137 тысяч рублей.