За взятки суд приговорил дорожника из ЯНАО к штрафу

Бывший мастер МУП «Дорожно-строительного управления» в Тарко-Сале (ЯНАО) признан судом виновным в получении взяток. Как сообщили в окружном СКР, ему приговорили к штрафу в размере 990 тысяч рублей.
«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ по пяти эпизодам (получение взятки за совершение заведомо незаконных действий). Приговором суда взяткополучателю назначено наказание в виде штрафа в размере 990 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в муниципальных учреждениях сроком на четыре года», — сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.
Ранее сообщалось, что бывший мастер брал взятки у пяти осужденных к обязательным работам. Сумма взяток составила 137 тысяч рублей.
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