28 апреля 2023

В Пермском крае произошло 19 пожаров за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, мчс, пожар в деревне, пожароопасный период, пожар на даче, пожарные тушат
В Прикамье зафиксировали 19 пожаров за сутки Фото:

В Пермском крае зарегистрировали 19 пожаров за последние сутки. Информация об этом опубликована в telegram-канале пресс-службы МЧС России по Пермскому краю.

«За 28 апреля в Пермском крае произошло 19 пожаров. Из них: 9 пожаров зафиксировано в Перми, по два пожара на территориях Пермского муниципального округа и Соликамского городского округа, по одному пожару на территориях Чусовского, Чернушинского, Краснокамского, Добрянского, Горнозаводского городских округов и Уинского муниципального округа», — сообщила пресс-служба.

По данным ведомства погибших и травмированных на пожарах в регионе нет. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем. В целях профилактики возникновения пожаров было проинструктировано мерам пожарной безопасности 4 тысяч 247 жителей края.

Ранее URA.RU сообщало, что, согласно информации МЧС, главной причиной пожаров является нарушение правил безопасности по использованию электрооборудования. Для обогрева помещений не следует применять неисправные и самодельные электрообогреватели, предупреждают спасатели.

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В Пермском крае зарегистрировали 19 пожаров за последние сутки. Информация об этом опубликована в telegram-канале пресс-службы МЧС России по Пермскому краю. «За 28 апреля в Пермском крае произошло 19 пожаров. Из них: 9 пожаров зафиксировано в Перми, по два пожара на территориях Пермского муниципального округа и Соликамского городского округа, по одному пожару на территориях Чусовского, Чернушинского, Краснокамского, Добрянского, Горнозаводского городских округов и Уинского муниципального округа», — сообщила пресс-служба. По данным ведомства погибших и травмированных на пожарах в регионе нет. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем. В целях профилактики возникновения пожаров было проинструктировано мерам пожарной безопасности 4 тысяч 247 жителей края. Ранее URA.RU сообщало, что, согласно информации МЧС, главной причиной пожаров является нарушение правил безопасности по использованию электрооборудования. Для обогрева помещений не следует применять неисправные и самодельные электрообогреватели, предупреждают спасатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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