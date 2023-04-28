Экс-спикер думы Сосьвы создал петицию против главы Макарова из-за крупного пожара

29 апреля 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Экс-спикер думы Сосьвы обвинил главу Макарова в пожаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший спикер думы поселка Сосьва Павел Пикалов в соцсетях создал петицию об отставке главы городского округа Геннадия Макарова и его первого заместителя Артема Киселева, которую планирует направить губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В петиции Пикалов обвиняет чиновников в крупном пожаре, который произошел 25 апреля в поселке. «Просим от вашего имени направить инициативу в думу Сосьвинского городского округа об отставке главы Макарова и его заместителя Киселева. <…> ЧП произошло из-за того, что руководители местной администрации ненадлежащим образом выполняли свою работу», — говорится в тексте петиции Пикалова. Пикалов считает, что в день пожара, 25 апреля, никто из администрации Сосьвы не предпринимал никаких мер по ликвидации огня вплоть до 16:00. К этому времени, по его словам, поселок уже сгорел на одну треть. Также он утверждает, что вся гидрантная сеть местного «Водоканала» была отключена от подачи воды. «Следует добавить, что в поселке фактически не создана пожарная дружина, все документы сфабрикованы», — считает Павел Пикалов. Корреспондент URA.RU отправил запрос главе Сосьвинского городского округа Геннадию Макарову. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее сообщалось, что некоторые жители поселка Сосьва обвинили в случившемся крупном пожаре местную администрацию. Гнев местных жителей был обращен в адрес главы поселка Геннадия Макарова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший спикер думы поселка Сосьва Павел Пикалов в соцсетях создал петицию об отставке главы городского округа Геннадия Макарова и его первого заместителя Артема Киселева, которую планирует направить губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В петиции Пикалов обвиняет чиновников в крупном пожаре, который произошел 25 апреля в поселке. «Просим от вашего имени направить инициативу в думу Сосьвинского городского округа об отставке главы Макарова и его заместителя Киселева. <…> ЧП произошло из-за того, что руководители местной администрации ненадлежащим образом выполняли свою работу», — говорится в тексте петиции Пикалова. Пикалов считает, что в день пожара, 25 апреля, никто из администрации Сосьвы не предпринимал никаких мер по ликвидации огня вплоть до 16:00. К этому времени, по его словам, поселок уже сгорел на одну треть. Также он утверждает, что вся гидрантная сеть местного «Водоканала» была отключена от подачи воды. «Следует добавить, что в поселке фактически не создана пожарная дружина, все документы сфабрикованы», — считает Павел Пикалов. Корреспондент URA.RU отправил запрос главе Сосьвинского городского округа Геннадию Макарову. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее сообщалось, что некоторые жители поселка Сосьва обвинили в случившемся крупном пожаре местную администрацию. Гнев местных жителей был обращен в адрес главы поселка Геннадия Макарова.