Зеленский заявил, что всегда носит при себе пистолет

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский носит при себе оружие, чтобы не попасть в плен Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда носит с собой пистолет на какой-либо чрезвычайный случай, например плен. Об этом украинский лидер рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Глава государства заявил, что носит при себе оружие, чтобы «отстреливаться» в случае угрозы плена. «Представляешь себе, президент Украины — в плену? Это позор!» — заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Политика страны».

Ранее журналист немецкого издания Spiegel, бравший у Зеленского интервью, рассказал о мерах защиты украинского лидера. По его словам, каждый посетитель Офиса президента проходит несколько этапов проверки, в том числе через металлоискатель.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда носит с собой пистолет на какой-либо чрезвычайный случай, например плен. Об этом украинский лидер рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову. Глава государства заявил, что носит при себе оружие, чтобы «отстреливаться» в случае угрозы плена. «Представляешь себе, президент Украины — в плену? Это позор!» — заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Политика страны». Ранее журналист немецкого издания Spiegel, бравший у Зеленского интервью, рассказал о мерах защиты украинского лидера. По его словам, каждый посетитель Офиса президента проходит несколько этапов проверки, в том числе через металлоискатель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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