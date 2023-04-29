Зеленский заявил, что всегда носит при себе пистолет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда носит с собой пистолет на какой-либо чрезвычайный случай, например плен. Об этом украинский лидер рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.
Глава государства заявил, что носит при себе оружие, чтобы «отстреливаться» в случае угрозы плена. «Представляешь себе, президент Украины — в плену? Это позор!» — заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Политика страны».
Ранее журналист немецкого издания Spiegel, бравший у Зеленского интервью, рассказал о мерах защиты украинского лидера. По его словам, каждый посетитель Офиса президента проходит несколько этапов проверки, в том числе через металлоискатель.
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