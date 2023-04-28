28 апреля 2023

Шумков отчитался о локализации пожаров в регионе

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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, шумков вадим
Шумков назвал локализованные пожары в Курганской области Фото:
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Курганский губернатор Вадим Шумков отчитался о локализации пяти пожаров в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы правительства Курганской области.

«Пожары локализованы по состоянию на 20 часов в Шатровском округе, Варгашинском округе (около села Медвежье), Мишкинском округе (Коровье), Куртамышском округе (Пепелино). Также дотушивают городские леса (Утяк, Шепотково)», — рассказал Шумков.

«За завтрашний день пожары постараемся затушить. Земляки, не жгите ничего сами. Не давайте ничего поджигать другим», — вновь призвал жителей Курганской области Вадим Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Логоушка (Курганская область, Кетовский муниципальный округ) потушили природный пожар. В деревне сгорели больше сотни строений, а также погиб один человек.

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Курганский губернатор Вадим Шумков отчитался о локализации пяти пожаров в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы правительства Курганской области. «Пожары локализованы по состоянию на 20 часов в Шатровском округе, Варгашинском округе (около села Медвежье), Мишкинском округе (Коровье), Куртамышском округе (Пепелино). Также дотушивают городские леса (Утяк, Шепотково)», — рассказал Шумков. «За завтрашний день пожары постараемся затушить. Земляки, не жгите ничего сами. Не давайте ничего поджигать другим», — вновь призвал жителей Курганской области Вадим Шумков. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Логоушка (Курганская область, Кетовский муниципальный округ) потушили природный пожар. В деревне сгорели больше сотни строений, а также погиб один человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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