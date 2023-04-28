Шумков отчитался о локализации пожаров в регионе

Курганский губернатор Вадим Шумков отчитался о локализации пяти пожаров в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы правительства Курганской области.
«Пожары локализованы по состоянию на 20 часов в Шатровском округе, Варгашинском округе (около села Медвежье), Мишкинском округе (Коровье), Куртамышском округе (Пепелино). Также дотушивают городские леса (Утяк, Шепотково)», — рассказал Шумков.
«За завтрашний день пожары постараемся затушить. Земляки, не жгите ничего сами. Не давайте ничего поджигать другим», — вновь призвал жителей Курганской области Вадим Шумков.
Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Логоушка (Курганская область, Кетовский муниципальный округ) потушили природный пожар. В деревне сгорели больше сотни строений, а также погиб один человек.
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