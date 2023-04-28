Молодые парламентарии Прикамья предложили сделать стипендии доступнее

29 апреля 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

В Прикамье предложили сделать именные стипендии доступнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Молодежный парламент Прикамья предложил расширить возможности получения именных стипендий. Об этом сообщается в telegram-канале заксобрания Пермского края. «Согласно инициативе молодых парламентариев, процент допустимых оценок „хорошо“, необходимый для получения именной стипендии, предлагается увеличить с 5% до 25%. Законодательная инициатива даст стимул студентам стремиться к учебным, научным и исследовательским достижениям», — написано в посте. Именные стипендии Пермского края могут получать студенты с четвертого курса по программам бакалавриата и специалитета, а также магистранты, имеющие за все время обучения в вузе не более 5% отметок «хорошо», а остальные — «отлично». «Также для получения данной стипендии необходимо иметь успехи в научной и олимпиадной деятельности», — говорится в посте telegram-канала заксобрания Пермского края. Ранее URA.RU писало, что из состава молодежного парламента Прикамья убрали родственников депутатов. По одной из версий это пришлось сделать по рекомендации полпредства ПФО.

Молодежный парламент Прикамья предложил расширить возможности получения именных стипендий. Об этом сообщается в telegram-канале заксобрания Пермского края. «Согласно инициативе молодых парламентариев, процент допустимых оценок „хорошо“, необходимый для получения именной стипендии, предлагается увеличить с 5% до 25%. Законодательная инициатива даст стимул студентам стремиться к учебным, научным и исследовательским достижениям», — написано в посте. Именные стипендии Пермского края могут получать студенты с четвертого курса по программам бакалавриата и специалитета, а также магистранты, имеющие за все время обучения в вузе не более 5% отметок «хорошо», а остальные — «отлично». «Также для получения данной стипендии необходимо иметь успехи в научной и олимпиадной деятельности», — говорится в посте telegram-канала заксобрания Пермского края. Ранее URA.RU писало, что из состава молодежного парламента Прикамья убрали родственников депутатов. По одной из версий это пришлось сделать по рекомендации полпредства ПФО.