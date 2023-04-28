28 апреля 2023

Молодые парламентарии Прикамья предложили сделать стипендии доступнее

© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье предложили сделать именные стипендии доступнее Фото:

Молодежный парламент Прикамья предложил расширить возможности получения именных стипендий. Об этом сообщается в telegram-канале заксобрания Пермского края.

«Согласно инициативе молодых парламентариев, процент допустимых оценок „хорошо“, необходимый для получения именной стипендии, предлагается увеличить с 5% до 25%. Законодательная инициатива даст стимул студентам стремиться к учебным, научным и исследовательским достижениям», — написано в посте.

Именные стипендии Пермского края могут получать студенты с четвертого курса по программам бакалавриата и специалитета, а также магистранты, имеющие за все время обучения в вузе не более 5% отметок «хорошо», а остальные — «отлично». «Также для получения данной стипендии необходимо иметь успехи в научной и олимпиадной деятельности», — говорится в посте telegram-канала заксобрания Пермского края.

Ранее URA.RU писало, что из состава молодежного парламента Прикамья убрали родственников депутатов. По одной из версий это пришлось сделать по рекомендации полпредства ПФО.

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Молодежный парламент Прикамья предложил расширить возможности получения именных стипендий. Об этом сообщается в telegram-канале заксобрания Пермского края. «Согласно инициативе молодых парламентариев, процент допустимых оценок „хорошо“, необходимый для получения именной стипендии, предлагается увеличить с 5% до 25%. Законодательная инициатива даст стимул студентам стремиться к учебным, научным и исследовательским достижениям», — написано в посте. Именные стипендии Пермского края могут получать студенты с четвертого курса по программам бакалавриата и специалитета, а также магистранты, имеющие за все время обучения в вузе не более 5% отметок «хорошо», а остальные — «отлично». «Также для получения данной стипендии необходимо иметь успехи в научной и олимпиадной деятельности», — говорится в посте telegram-канала заксобрания Пермского края. Ранее URA.RU писало, что из состава молодежного парламента Прикамья убрали родственников депутатов. По одной из версий это пришлось сделать по рекомендации полпредства ПФО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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