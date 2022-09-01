Родственники депутатов пермского Заксобрания покинули молпарламент

«Ъ-Прикамье»: депутаты Заксобрания Пермского края исключили близких родственников из молодежного парламента по рекомендации полпредства ПФО

02 сентября 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Решение вывести родственников из состава, принятое на минувшей пленарке, не афишировалось Фото: Сергей Русанов На прошедшем пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края парламентарии вывели из состава молодежного парламента дочь депутата Александра Буторина («Единая Россия»), сестру депутата Анны Барановой (КПРФ) и брата депутата Дениса Шитова («Новые люди»). По одной из версий, это пришлось сделать по рекомендации полпредства ПФО, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «Полпредство выразило недовольство и рекомендовало поменять представителей, чтобы избежать вероятного конфликта интересов. Каких-либо официальных документов в Законодательное собрание не поступало. В чем именно может заключаться конфликт интересов, если работа членов молодежного парламента не оплачивается? Это совещательный орган для людей, планирующих политическую карьеру, особых полномочий у молодых парламентариев нет», — передает издание слова осведомленного источника. Решение об изменении состава молодежного парламента широко не афишировалось. Исключение близких родственников из состава часть экспертов считает правильным действием. «Возможно, это было сделано, чтобы не вызывать лишнего раздражения, агрессии со стороны избирателей, не увеличивать социальное напряжение», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» политтехнолога Олега Борисенко. Эксперты считают, что способ формирования молодежного парламента стоит изменить, например, проводить отбор по итогам открытых конкурсов. На сегодня этот совещательный орган состоит из 60 членов. Из них половину предлагают краевые депутаты-одномандатники, другую выдвигают фракции, представленные в региональном парламенте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На прошедшем пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края парламентарии вывели из состава молодежного парламента дочь депутата Александра Буторина («Единая Россия»), сестру депутата Анны Барановой (КПРФ) и брата депутата Дениса Шитова («Новые люди»). По одной из версий, это пришлось сделать по рекомендации полпредства ПФО, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «Полпредство выразило недовольство и рекомендовало поменять представителей, чтобы избежать вероятного конфликта интересов. Каких-либо официальных документов в Законодательное собрание не поступало. В чем именно может заключаться конфликт интересов, если работа членов молодежного парламента не оплачивается? Это совещательный орган для людей, планирующих политическую карьеру, особых полномочий у молодых парламентариев нет», — передает издание слова осведомленного источника. Решение об изменении состава молодежного парламента широко не афишировалось. Исключение близких родственников из состава часть экспертов считает правильным действием. «Возможно, это было сделано, чтобы не вызывать лишнего раздражения, агрессии со стороны избирателей, не увеличивать социальное напряжение», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» политтехнолога Олега Борисенко. Эксперты считают, что способ формирования молодежного парламента стоит изменить, например, проводить отбор по итогам открытых конкурсов. На сегодня этот совещательный орган состоит из 60 членов. Из них половину предлагают краевые депутаты-одномандатники, другую выдвигают фракции, представленные в региональном парламенте.