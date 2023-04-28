28 апреля 2023

В МЧС раскрыли подробности крупного пожара на пермском оборонном заводе

МЧС: в Перми на «Мотовилихинских заводах» загорелась трансформаторная будка
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, мотовилихинские заводы, мотовилиха
О происшествии на предприятии сообщили очевидцы Фото:

На территории пермского оборонного холдинга «Мотовилихинские заводы» произошел пожар. Очевидцы происходящего стали делиться видео и фотографиями в соцсети, черный столб дыма был виден издалека.

«Сообщение о возгорании на территории ПАО „Мотовилихинские заводы“ в Перми поступило 29 апреля в 20:08. Было установлено, что происходит горение трансформаторной будки. Спасатели ликвидировали пожар в 20:40», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В тушении участвовали 37 человека личного состава и 10 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

По последним данным, в регионе за прошедшие сутки (28 апреля) зарегистрировали 19 пожаров. Из них 9 произошли в прикамской столице.

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На территории пермского оборонного холдинга «Мотовилихинские заводы» произошел пожар. Очевидцы происходящего стали делиться видео и фотографиями в соцсети, черный столб дыма был виден издалека. «Сообщение о возгорании на территории ПАО „Мотовилихинские заводы“ в Перми поступило 29 апреля в 20:08. Было установлено, что происходит горение трансформаторной будки. Спасатели ликвидировали пожар в 20:40», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В тушении участвовали 37 человека личного состава и 10 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров. По последним данным, в регионе за прошедшие сутки (28 апреля) зарегистрировали 19 пожаров. Из них 9 произошли в прикамской столице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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