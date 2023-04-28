В МЧС раскрыли подробности крупного пожара на пермском оборонном заводе

МЧС: в Перми на «Мотовилихинских заводах» загорелась трансформаторная будка

29 апреля 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

О происшествии на предприятии сообщили очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории пермского оборонного холдинга «Мотовилихинские заводы» произошел пожар. Очевидцы происходящего стали делиться видео и фотографиями в соцсети, черный столб дыма был виден издалека. «Сообщение о возгорании на территории ПАО „Мотовилихинские заводы“ в Перми поступило 29 апреля в 20:08. Было установлено, что происходит горение трансформаторной будки. Спасатели ликвидировали пожар в 20:40», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В тушении участвовали 37 человека личного состава и 10 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров. По последним данным, в регионе за прошедшие сутки (28 апреля) зарегистрировали 19 пожаров. Из них 9 произошли в прикамской столице.

На территории пермского оборонного холдинга «Мотовилихинские заводы» произошел пожар. Очевидцы происходящего стали делиться видео и фотографиями в соцсети, черный столб дыма был виден издалека. «Сообщение о возгорании на территории ПАО „Мотовилихинские заводы“ в Перми поступило 29 апреля в 20:08. Было установлено, что происходит горение трансформаторной будки. Спасатели ликвидировали пожар в 20:40», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В тушении участвовали 37 человека личного состава и 10 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров. По последним данным, в регионе за прошедшие сутки (28 апреля) зарегистрировали 19 пожаров. Из них 9 произошли в прикамской столице.