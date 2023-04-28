В МЧС раскрыли подробности крупного пожара на пермском оборонном заводе

На территории пермского оборонного холдинга «Мотовилихинские заводы» произошел пожар. Очевидцы происходящего стали делиться видео и фотографиями в соцсети, черный столб дыма был виден издалека.
«Сообщение о возгорании на территории ПАО „Мотовилихинские заводы“ в Перми поступило 29 апреля в 20:08. Было установлено, что происходит горение трансформаторной будки. Спасатели ликвидировали пожар в 20:40», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В тушении участвовали 37 человека личного состава и 10 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров.
По последним данным, в регионе за прошедшие сутки (28 апреля) зарегистрировали 19 пожаров. Из них 9 произошли в прикамской столице.
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